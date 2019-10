von Susanne Schleinzer-Bilal

Ein Abschied und die Vorstellung der Kandidaten für den Kirchengemeinderat sind im Mittelpunkt der Gemeindeversammlung in der evangelischen Kirche in Murg gestanden. Aus ihrem Amt als Kirchenälteste wurde Jutta Bartusch verabschiedet, die in ihre Heimat zurückkehrt. „Du hast die Kirchengemeinde bereichert, bewahre Dir die guten und manchmal schweren Dinge“, verabschiedete Pfarrer Martin Rathgeber die Kirchenälteste. „Du warst ein echter Gewinn im Kirchengemeinderat, wir haben Dich gerne bei uns gehabt und lassen Dich ungern gehen“, bestätigte Kirchenältester Jörg Martin. Sie gehe ungern, erklärte Bartusch. Dem neuen Kirchengemeinderat wünsche sie viel Spaß an der Arbeit.

Die Wahl Die Wahlen für den Kirchengemeinderat finden am Ersten Advent statt. Es ist eine Briefwahl und die Stimmzettel werden derzeit vorbereitet. Zur Wahl stellen sich acht Kandidaten. Wahlberechtigt sind alle Gemeindemitglieder ab 14 Jahren. Wahlurnen gibt es in den Kirchen während des Gottesdienstes oder von 16. bis 30. November im Edeka in Murg, in der Bäckerei Huber in Niederhof oder in den Schmidt‘s Märkten in Herrischried und Rickenbach.

Acht Stimmen seien zu vergeben, erklärte Rathgeber die Wahl des Kirchengemeinderats. „Es ist wichtig, zu wählen, zu wissen, dass die Gemeinde hinter den einzelnen Kandidaten steht“, erinnerte der Pfarrer.