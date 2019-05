von sk

Die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller (CDU) hat die Petition des Murger Vinzenziushauses zur Änderung der Landesheimbauverordnung vergangene Woche an Landessozialminister Manfred Lucha übergeben. In der Petition fordern Vinzenziushaus-Geschäftsführer Martin Rufle und rund 4100 weitere Unterzeichner eine Änderung der am 1. September in Kraft tretenden Verordnung. Mit dem Inkrafttreten der fürchten sie das Aus für das Kinderheim Doll in Murg.

In dem Gespräch in Stuttgart machte Lucha gegenüber der Christdemokratin allerdings einer, wie von Rufle geforderten Einführung einer „Soll-Regelung“, wenig Hoffnung. Lucha habe die Gründe für die Ablehnung bereits im Februar Rufle in einem persönlichen Schreiben dargelegt. Das Ministerium weist darauf hin, dass die Landesheimbauverordnung den Einrichtungen bereits flexible Lösungen bereitstellen würde. Dazu zählten uunter anderem verlängerte Übergangsfristen für die Umsetzung der Verordnung sowie eine Befreiung einzelner Vorgaben.

Rufle hatte die Petition am 17. April im St. Vinzenziushaus an Hartmann-Müller übergeben. Mit Blick auf die drohende Schließung des Heims hofft diese auf einen guten Ausgang für die verbleibenden 13 Heimbewohner. „Mit der Schließung des Heims würde Murg und unsere Region eine wichtige Einrichtung verlieren.“ Es gelte, für die Bewohner des Heims Lösungen zu finden, die ihnen eine würdevolle und ihren Bedürfnissen angemessene Zukunftsperspektive über den 31. August hinaus garantierten.