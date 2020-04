Die Schaffung zusätzlicher Kindergartenplätze hat vor allem auch deswegen große Bedeutung, weil am nördlichen Ortsrand von Murg ein neues Baugebiet mit 45 Einfamilienhäusern und sieben Mehrfamilienhäusern entsteht. „Auf Leim“ wurde auf den Weg gebracht, um der enormen Nachfrage nach Bauplätzen in der Gemeinde Murg nachzukommen.

Herzstück der „Murger Mitte“ am Standort des früheren Alten Rathauses ist das Apotheken- und Ärztehaus, das die Trenova Immobilien GmbH und die Gemeinde Murg gemeinsam realisieren, und das die ärztliche Versorgung der Bürger gleichermaßen verbessern und garantieren wird. Bis Ende des Jahres soll das Gebäude bezugsfertig sein. In unmittelbarer Nachbarschaft wird bereits im September 2020 die neue Kindertagesstätte mit drei Gruppen für Kinder über drei Jahre und drei Gruppen für Kinder unter drei Jahren in Betrieb gehen. Im Ortsteil Oberhof öffnet in privater Trägerschaft zudem ein Bauernhof- und Waldkindergarten.

Ein anderes zukunftsweisendes Projekt, das die Gemeinde Murg seit Jahren beschäftigt, ist die „Neue Murger Mitte“. Nachdem die Sanierung der Bereiche Murgtalhalle und Murgtalschule bereits umgesetzt wurde, sind derzeit mit den Bereichen Rathaus und Hauptstraße die letzten Bauabschnitte in Arbeit. Mit Fertigstellung der „Murger Mitte“ wird der Ortskern aber nicht nur an Attraktivität gewinnen, sondern vor allem auch neue Maßstäbe bei der Infrastruktur setzen.

„Wir sind Murg, offen, familienfreundlich und innovativ. Eine lebendige Wohngemeinde mit hoher Lebenskultur und ökologischer Verantwortung, Wir inspirieren die Region“, heißt es in den Leitlinien der Gemeinde Murg, die sich Gemeinderat und Bürger nach dem Amtsantritt von Bürgermeister Adrian Schmidle im Jahr 2007 gaben. Erstes sichtbares Ergebnis war das 2009 eingeweihte „MuRheNa“, das Murger Naturerlebnisbad, in traumhafter Lage direkt am Rhein gelegen, das bei der Wasseraufbereitung auf jegliche Chemikalien verzichtet und bei Besuchern aus der ganzen Region sehr beliebt ist. Einen weiteren Meilenstein setzte die Gemeinde Murg im Jahr 2014, als sie als eine der ersten Kommunen im Landkreis Waldshut ein Klimaschutzkonzept ausarbeitete. Zur Umsetzung und zur Stärkung der Fachkompetenz wurde dann zwei Jahre später ein Klimaschutzmanager eingestellt.

Die Gemeinde Murg mit ihren Ortsteilen Niederhof, Oberhof und Hänner bietet eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten für sport- und naturbegeisterte Menschen. Längs des Rheins führt der Südschwarzwald-Radweg, andere Radrouten führen hinauf und mitten hinein in den schönen Hotzenwald. Der Rhein selbst lässt sich auch mit Kanu erkunden, wer hingegen lieber zu Fuß und im Grünen unterwegs ist, kann zwischen zahlreichen Routen in einem weitverzweigten Wandernetz wählen.

Ein echter Klassiker unter den Wanderrouten ist der Murgtalpfad, der von der Mündung in Murg (290 Meter über dem Meer) durch das wildromantische Murgtal bis zur Quelle in Wehrhalden-Lochhäusern (1.000 Meter) führt. Auf der 20 Kilometer langen Strecke finden sich 55 Stationen mit Informationen zu naturkundlichen, historischen und aktuellen Themen der Region.

Ein besonders beliebtes Erholungsgebiet ist das Landschaftsschutzgebiet Thimos auf der Gemarkung des Ortsteils Oberhof. Verschiedene Rundwege führen durch den artenreichen Thimos, vorbei an Fischweihern, Wässerwiesen und Wiesengräben und bezaubern an sonnigen Tagen mit der schönen Aussicht in den Schweizer Jura. Am besten lässt sich der Thimos auf dem Landschaftspfad Thimos erkunden (Ausgangspunkt Wanderparkplatz Thimos), an dem Infotafeln über den Lebensraum Hecke, Weiher, Waldrand und die Geschichte des Thimoshofs erzählen. Die Strecke führt über 3,2 Kilometer und ist praktisch identisch mit dem Waldsportpfad, auf dem verschiedene Stationen einladen, seine Muskeln zu kräftigen und zu dehnen.

Andere Rundwanderwege durch das Landschaftsschutzgebiet sind zum Beispiel die Thimosrunde (2,8 Kilometer) mit Ausgangspunkt Parkplatz Thimosstraße am Ortsausgang West von Oberhof und die Steinenrunde mit 1,9 Kilometern, Ausgangspunkt ebenfalls Parkplatz Thimosstraße am Ortsausgang West von Oberhof. Von dort aus starten außerdem eine lange Soodrunde mit 4,8 Kilometern und eine kurze Soodrunde mit 4,6 Kilometern. Infotafeln an den jeweiligen Parkplätzen informieren über die jeweiligen Rundwanderwege. Unter anderem auch über die Wegbeschaffenheit und somit darüber, ob die Wegstrecken auch mit Rollstuhl, Gehhilfen und Kinderwagen gut zu bewältigen sind. Ein besonders Kleinod im Landschaftsschutzgebiet Thimos ist die Antoniuskapelle. Die Kapelle ist tagsüber geöffnet und lädt zu einem Moment der Besinnung ein. Die Kapelle wurde 2005 an jener Stelle erbaut, an der 1845 die frühere Antoniuskapelle abgetragen worden war.