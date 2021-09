Sage und schreibe 52 Mitglieder konnte der SV Blau-Weiss Murg bei seiner Hauptversammlung für ihre langjährige Mitgliedschaft mit Urkunden und Ehrennadeln in Silber, Gold und Platin auszeichnen.

Die Ehrennadel in Platin gingen an die beiden Aktivmitglieder Edgar Keller und Dirk Schäuble; für passive Mitgliedschaft: Michael Bäumle, Edgar Ebner, Hans-Peter Eschbach, Gabriel Felger, Horst Kühnrich, Stefan Mußler, Michael Mutter, Hermann Schiebel, Joachim Schiebel, Udo Völkle, Michael Volle Helmut Werne und Harald Widmann.

Die Ehrennadel in Gold für aktive Mitgliedschaft erhielten: Andreas Brutsche und Bernd Murgrauer; für passive Mitgliedschaft: Philipp Bittner, Florian Dörsam, Dieter Ebner, Simon Eckert, Elisabeth Felger, Bernhard König, Jutta Kühnrich, Gerhard Nichau, Jörg Schäuble, Ronnie Schellin, Andrea Widmann und Anita und Pasquale Zito.

Die Ehrennadel in Silber für aktive Mitgliedschaft erhielten: Kim Bächle, Marcus Bäumle, Alexander Brutsche, Giuseppe Cannizzaro, Antonia Cuppuleri, Bora Demir, Niklas Döbele, Kujo Kapidzija, Francesca, Gabriela und Giuseppe Lo Presti, Giovanni Mangano, Marcello Manzo, Mike Schrumpf und Mehmet Yilmaz; für passive Mitgliedschaft: Michael Ebner, Wolfgang Fürst, Rudolf Gölzlin, Frank Henkies, Helfried Noll, Pasquale Oddo und Pierre Widmann.

Der Vorsitzende Frank Mike Mutter dankte in erster Linie allen 498 Mitgliedern, die dem Verein auch in der schweren Corona-Zeit die Treue gehalten und ihn auf verschiedenste Weise unterstützt haben. So konnte der Umbau der Flutlichtanlage beim Kunstrasenplatz auf den Weg gebracht werden. Nächster Schritt sein die Modernisierung des Clubheims, die dringend sei.

Corona hat freilich auch die sportlichen Aktivitäten gehörig verhagelt, dennoch können die Aktiv-Mannschaften beachtliche Ergebnisse vorweisen. Auch Jugendabteilung und Alte Herren sowie die Tischtennisabteilung nutzten die wenigen sportlichen Anlässe.

Keine Überraschungen brachten die Wahlen: Die beiden gleichberechtigen Vorsitzenden Frank Mike Mutter und Dietmar Zapf und Schriftführer Dominik Rufle wurden wiedergewählt, die Abteilungs- und Ressortleiter, Nils Delpho und Giovanni Mangano (Jugendleiter), Hannes Lauber und Raphael Imhof (Tischtennis) und Oliver Pichler (AH), in ihren Ämtern bestätigt. Die Position des Präsidenten bleibt nach dem plötzlichen Tod von Armin Brutsche vakant. Man sei aber in Gesprächen.