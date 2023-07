Zur Flucht nach dem ersten Banküberfall benutzten sie noch das Fahrrad, beim zweiten hatten sie es immerhin geschafft, einen Helfer mit Fluchtwagen aufzutreiben. Zehn Tage und drei weitere Banküberfälle später wurden sie dann von der Polizei geschnappt.

Maskierter schießt, dann flüchten sie mit einem Fahrrad

Die fünfteilige Serie begann am 1. Juli 1994 gegen 10.50 Uhr in Murg-Hänner. Zwei Maskierte betraten den Schalterraum der Sparkassenfiliale und forderten den Angestellten hinter der Panzerglasscheibe mit vorgehaltener Waffe auf, das Bargeld herauszugeben.

Als der sich weigerte, schoss einer der Täter mit einer Pistole Kaliber 7,65 in den Geldausgabeschacht. Als auch das folgenlos blieb, flüchteten die Täter ohne Beute mit einem Fahrrad.

Die Fahndung von 50 Polizisten in 25 Streifenwagen verlief erfolglos.

Angestellter trickst die Räuber aus

Vier Tage später war die Filiale der Volksbank in Rickenbach an der Reihe. Das Duo ging nach dem gleichen Muster vor, ließ sich vom Angestellten jedoch austricksen. Als der mit einer Kopfbewegung zum Eingang deutete, drehten sich die Maskierten irritiert um.

Die ein, zwei Sekunden reichten dem Angestellten, sich in einen Nebenraum zu flüchten. Also war auch dieser versuchte Raubzug fehlgeschlagen, allerdings hatte das Duo jetzt einen Komplizen mit Fluchtwagen vor der Tür. Auch hier verlief die Fahndung zunächst erfolglos.

Immerhin verfügte die Polizei jetzt über Fotos aus der Überwachungskamera, die zwei jugendliche Täter recht deutlich zeigte, wenn auch maskiert.

Dann werden die Täter geschnappt

Es waren ein 18- und 19-Jähriger aus Weil am Rhein sowie ein 19-Jähriger aus dem Raum Karlsruhe, der als Haupttäter identifiziert wurde, als das Trio am 11. Juli nach einem Hinweis aus der Bevölkerung von der Kripo Lörrach gefasst wurde.

Sie wurden wegen der zwei versuchten Überfälle im Kreis Waldshut und drei vollendeter Banküberfälle in U-Haft genommen. Worüber nicht zuletzt der Kassierer von der Sparkassenfiliale Hänner erleichtert war, auch wenn ihn so schnell nichts mehr schrecken konnte. Grund: Der versuchte Raub vom 1. Juli war bereits der dritte Überfall auf ihn in seiner kleinen Filiale.