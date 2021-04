von Werner Probst

Dolores und Silvestre Babarro, Langmattstraße 11, feiern am Ostersonntag, 4. April, das Fest der Goldenen Hochzeit. Das in Spanien, nahe der Grenze zu Portugal, geborene Jubelpaar lernte sich im schweizerischen Walenstadt kennen, wo beide im gleichen Hotel arbeiteten, ehe dann im Heimatort in Spanien geheiratet wurde.

Im Jahre 1949 kam Silvestre Babarro auf die Welt. Er besuchte sechs Jahre die Schule und ging anschließend sechs weitere Jahre auf die Abendschule. In einem Gipsergeschäft verdiente er anschließend sein Geld, ehe er 16-jährig in die Schweiz ging und 1970 in der Enag in Laufenburg begann zu arbeiten. Ursprünglich plante er nur ein halbes Jahr zu bleiben, um aber eine Werkswohnung zu bekommen, musste er sich für zwei Jahre verpflichten. Mit freudiger Miene erzählt der Jubilar dann, dass schließlich aus den zwei Jahren 40 Jahre wurden, wo er dem Betrieb angehörte. Keinen Hehl macht er aber auch daraus, dass ihm die Arbeit viel Spaß gemacht habe und er auch auf der Karriereleiter nach oben ging, so dass er am Schluss bevor er 2010 in Ruhestand ging, eine Meisterstelle hatte.

Dolores Babarro kam 1948 auf die Welt. Bis zum 18. Lebensjahr ging sie in die Schule, ehe sie dann in einem Hotel im schweizerischen Walenstadt ihr Geld verdiente. Nach der Hochzeit arbeitete sie in der Werkskantine der H.C.Starck in Laufenburg. Zwei Kinder kamen auf die Welt. 2011 ging Dolores Babarro in Ruhestand.

Zu den heutigen Freuden des Jubelpaares gehört, dass nicht nur die in der Nähe wohnenden Kinder vielfach auf Besuch kommen, sondern auch die beiden Enkelkinder. Viel Spaß hat das Jubelpaar auch im eigenen Garten, wo man sich heute schon freut, wenn wieder frisches Gemüse und Salate geerntet werden können.

Täglich macht das Jubelpaar auch ein Spaziergang. Zu den Freuden gehört aber auch, dass Silvestre Babarro noch problemlos seinen Personenwagen steuern und so auch noch auf den eigenen vier Rädern in das Heimatdorf in Spanien gefahren werden kann.

Zum morgigen Festtag werden neben den Kindern und den beiden Enkelkinder sicherlich auch viele Freunde gratulieren, deren guten Wünschen sich sicherlich auch viele frühere Arbeitskollegen und Kolleginnen anschließen werden.