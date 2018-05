Murg 31 Murger wollen etwas für andere tun und gründen den Bürgerverein Nachbarschaftshilfe Murg

31 Mitglieder gründen einen Nachbarschaftshilfeverein für Murg. Elisabeth Radloff wird zur Vorsitzenden gewählt.

Die Gründungsversammlung des Bürgervereins „Nachbarschaftshilfe Murg“, die am Mittwoch im Bürgersaal von Niederhof stattfand, war ein voller Erfolg. Das Gründungsprotokoll wurde von 31 Mitgliedern unterzeichnet, von denen 29 an der Gründungsversammlung teilnahmen.

Elisabeth Radloff stellte das Konzept des Nachbarschaftshilfevereins vor und wurde im Anschluss einstimmig zur Vorsitzenden gewählt. Gebhard Renner, Ehren-Geschäftsführer der Sozialstation Heilig Geist Laufenburg-Hochsal, erläuterte als Pate den Satzungsentwurf des neu zu gründenden Vereins Nachbarschaftshilfe Murg. Er wird die entsprechenden Anträge zur Erlangung der Gemeinnützigkeit beim Finanzamt sowie für die Eintragung beim Vereinsregister in Freiburg stellen. Sollten hierbei von diesen Stellen noch formale Änderungen gefordert werden, ist der Vorstand des Vereins berechtigt, diese zu genehmigen.

In ihrer Begrüßung umriss Elisabeth Radloff anhand von sieben Schwerpunkten den Zweck und die Aufgaben des neuen Vereins. Dabei betonte sie, dass die dauerhaftesten Hilfsbeziehungen nach wie vor die Familien sind. Aufgrund des demografischen Wandels sind diese mit einer Dreifachbelastung konfrontiert: Kinder, Beruf und Unterstützung älterer Familienangehöriger, wodurch die Familien an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit kommen. Diesem Umstand will die Nachbarschaftshilfe, durch stabile Hilfsbeziehungen innerhalb der Gemeinde, Rechnung tragen. „Es ist leichter, zu helfen, als Hilfe anzunehmen“, erklärte sie.

Für die Hilfsangebote durch den Verein wird eine Aufwandsentschädigung von 12,50 Euro pro Stunde für die Helfer geleistet, wodurch Hilfsangebote verbindlich angefordert werden können, ohne dass „Dankesschulden“ entstehen. Vorbilder für den neuen Verein sind die Vereine in Gaienhofen und Bad Dürrheim, nach deren Muster bereits 60 Vereine in Baden-Württemberg gegründet wurden.

Der Satzungsentwurf, die Geschäftsordnung sowie die Höhe des Mitgliederbeitrags von 20 Euro pro Jahr wurden von den anwesenden Mitgliedern einstimmig gebilligt. Die Hilfeleistung ist nicht auf die Mitglieder beschränkt, sondern kann von allen Murger Bürgern in Anspruch genommen werden. Mitglieder können den Verein sowohl aktiv als auch passiv unterstützen.

In den Vorstand des neuen Nachbarschaftshilfevereins wurden Elisabeth Radloff (Vorsitzende), Sonja Sarmann (Kassiererin) und Heidi Matt (Schriftführerin) gewählt. Als Beisitzerinnen fungieren Yvonne Blatter, Caecilia Ebeling, Sylvia Striegel und Helga Gerspach. Die gewählte Einsatzleiterin ist Alexandra Bäumle und zu Kassenprüfern wurden Monika Duttlinger und Helmut Jehlin gewählt.

Im Namen der Gemeinde Murg überbrachte Bürgermeisterstellvertreter Georg Kirschbaum die Glückwünsche des Gemeinderats und von Bürgermeister Adrian Schmidle. Er betonte, dass der Verein keine Konkurrenz zu bestehenden Diensten darstellt, sondern eine Ergänzung ist. Er möchte außerdem nicht, dass mit den Leistungen des Nachbarschaftshilfevereins, der Staat aus seiner sozialen Verantwortung entlassen wird. Der Verein trage zur Entlastung der Pflegekräfte, sowohl in Krankenhäusern, sozialen Pflegediensten, als auch Altenpflegeheimen, bei, die immer weniger Zeit aufgrund bürokratischer Aufgaben, die der Staat fordert, für ihre Patienten hätten. Er wünscht dem Verein viel Erfolg und immer „eine Handbreit Wasser unter dem Kiel“.

Der Verein

Die Nachbarschaftshilfe Murg verfolgt den Zweck, die Ausübung sozial-karitativer Dienste in der Gemeinde Murg zu gewährleisten, unter anderem durch Förderung der Jugend- und Altenhilfe, des Wohlfahrtswesens und der Erziehung und Bildung. Die einzelnen Maßnahmen, die darin eingeschlossen sind, sind in der Satzung des Vereins präzisiert. Der Mitgliederbeitrag liegt bei 20 Euro pro Jahr. Vorsitzende ist Elisabeth Radloff. Als Einsatzleiterin fungiert Alexandra Bäumle.

Der Kontakt zum Bürgerverein Nachbarschaftshilfe Murg ist möglich über Alexandra Bäumle, Telefonnummer 0170/384 91 59, oder per E-Mail (nachbarschaftshilfe-murg@web.de).