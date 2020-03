von Werner Probst

Den 90. Geburtstag kann am heutigen Montag Gerhard Wichmann in Murg feiern. Der Jubilar ist in Murg eine feste Größe. So war er während drei Jahrzehnten als Briefzusteller in Murg bei der Bundespost tätig, ehe er 1990 als Postbetriebsassistent in Ruhestand ging.

90. Geburtstag: Gerhard Wichmann. Bild: Werner Probst

Wenn Gerhard Wichmann sich an seine Postbotentätigkeit erinnert, denkt er gerne daran, täglich netten Menschen zu begegnen. So erinnert er sich aber auch daran, wie in der damaligen Zeit Ein- und Auszahlungen vielfach über die Briefträger abgewickelt wurden und dabei vielfach tausende von DM-Mark sich in seinem Geldbeutel befanden.

Gerhard Wichmann kam in Ostpreußen auf die Welt. Nach dem Schulbesuch machte er eine Landwirtschaftslehre, ehe die Familie vertrieben wurde und dann in der Lüneburger Heide sesshaft wurde. 1950 nahm er ein Angebot seines Bruders war, zu ihm nach Murg zu kommen. Bei der Firma Bäumle und anschließend bei der Firma Hausin und Eckert in Säckingen im Hoch- und Tiefbau verdiente er sein Geld. Bei der Firma H.C.Starck in Laufenburg arbeitete er an einem Ofen, ehe er 1960 zur Post ging.

1953 heiratete Gerhard Wichmann seine Frau Hildegard. Zwei Kinder brachte sie auf die Welt. Hildegard Wichmann starb vor drei Jahren.

Sieht man von einer Raumpflegerin ab, die ihm zur Hand geht, so macht der Jubilar noch alle seine Hausarbeiten selber. So bereitete er auch die Mahlzeiten selber zu. Täglich ist Gerhard Wichmann außerdem auf einem Spaziergang anzutreffen, der öfters auch mal an den Stammtisch des Gasthauses „Rheinblick“ führt, wo er sich mit netten Kollegen trifft.

Urlaub im Norden

Gerne denkt Gerhard Wichmann aber auch an die Zeit zurück, wo er öfters noch seinen Urlaub im hohen Norden verbrachte. „Hamburg war meine Lieblingsstadt“, denkt Jubilar Wichmann zurück. Nicht missen will er aber auch die Zeit, wo er dem Imkerverein angehörte. Zum Geburtstag werden neben seinen beiden Kindern auch der Enkel gratulieren.