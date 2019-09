Zum 45. traditionellen Oberhöfer Sommer-Volkswandertag hatte die Feuerwehr-Wandergruppe Oberhof am Sonntag eingeladen. Die Winter-Wandertage einberechnet, stellte dies bereits den 50. Wandertag in Oberhof dar. Trotz regnerischen Wetters wurden 250 Teilnehmer aus mehreren Wandergruppen, darunter auch Gruppen aus den Nachbarländern Frankreich und Schweiz, gezählt.

Die Strecken

Gewählt werden konnte zwischen einer fünf und einer elf Kilometer langen Strecke; wobei die Thimoshalle in Oberhof Start- und Zielpunkt darstellte. Die kürzere Strecke führte von dort aus nach Hänner zum Behringerhof, wo sich ein Verpflegungsstand befand und über den Sodweg zurück nach Oberhof. Die längere Strecke ging über Brennten und Kellerhofrütte zur Pflanzgartenhütte, wo sich ebenfalls ein Verpflegungsstand befand, zurück nach Oberhof. Bei der Thimoshalle konnten sich die Wanderer durch ein reichhaltiges Mittagessen und ein Kuchenbüfett stärken.

Erwin Huber, Vorsitzender der Feuerwehr-Wandergruppe aus Oberhof, gab bei einer Siegerehrung die Reihenfolge der Wandergruppen bekannt. Die meisten Teilnehmer stellten Wandergruppen aus Mooslargue (Elsass) mit 53 an den Start gegangenen Wanderern. Mit etwas Abstand folgten die Wanderfreunde Titisee-Neustadt, die 35 Teilnehmer gemeldet hatten. Die Wanderfreunde Frauenfeld (Schweiz) brachten 20 Wanderer mit und schließlich folgten die Hotzenwälder Wanderfreunde mit 15 Wanderern. Als Anerkennung erhielten die jeweiligen Vertreter eine Flasche Wein. Daneben wurde die älteste Teilnehmerin (86 Jahre) aus dem Elsass gekürt. Mit 250 teilnehmenden Wanderern sei der Trend rückläufig, wie Erwin Huber zugeben musste.

Dies sei in diesem Falle auch nicht einzig dem eher schlechten Wetter geschuldet. „Wir hoffen dennoch, auch in den kommenden Jahren zahlreiche Wanderer für unsere Strecken im schönen Hotzenwald begeistern zu können“, wünscht sich Huber. Denn bei keiner anderen Aktivität erlebe man die Natur in solcher Qualität, wie dies beim bewussten Wandern geschehe. Daher wird es auch im nächsten Jahr einen Sommer-Volkswandertag in Oberhof geben, verspricht Erwin Huber.