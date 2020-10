Murg (chy) Die Schreinerei Schmidle im Gewerbegebiet West in Murg feiert in diesem Jahr ihr 25-Jähriges Jubiläum. Der Meisterbetrieb ist auf Möbel- und Küchenbau spezialisiert und steht für Qualitätsarbeit und Zuverlässigkeit. Von der Beratung über die Planung bis hin zum Fertigprodukt erhält der Kunde alles aus einer Hand. .

Ob Einzelstücke, Anpassungen an vorhandene Wohneinrichtungen oder Komplettlösungen für eine neue Küche, das neue Bad, Schlafzimmer oder auch Wohnzimmer, der Schreinerei Schmidle ist es ein großes Anliegen, individuell auf die Wünsche ihrer Kunden einzugehen. Schreinermeister Rolf Schmidle, der am 1. September 1995 am Standort der ehemaligen Schreinerei Döbele seinen eigenen Betrieb aufmachte, setzte von Anfang an auf die persönliche und individuelle Beratung. So gestalten sich die Wünsche des Kunden und die Ideen des Fachmanns zu einem perfekten Endprodukt. Da der Betrieb mit modernster computergesteuerter Technik ausgerüstet ist, werden sämtliche Einzelteile auch selbst gefertigt..

„Eine Spezialität von uns sind maßgeschreinerte Einbauschränke, Möbel und Türen“, so Rolf Schmidle, der zusammen mit seiner Frau Petra und fünf weiteren Mitarbeitern die Kundenwünsche erfüllt. Auch anspruchsvollere Arbeiten wie Dachschrägenmöbel oder Treppenunterschränke werden vom Schreinerteam als Herausforderung gerne angenommen. Ebenso werden Fenster in den Ausführungen Holz, Holz-Alu und Kunststoff geliefert und montiert.

Da sich moderne Schreinereien längst nicht mehr nur auf die klassischen Schreinerarbeiten beschränken ist die Schreinerei Schmidle auch der richtige Ansprechpartner für diverse Sonnenschutzsysteme wie Jalousien, Innenfensterläden oder Rollladen, Markisen oder Plisseevorhänge aber auch Insektenschutzsysteme wie Spannrahmen, Dreh- oder Pendeltüren. Im Bereich Bodenbeläge verlegt der Fachbetrieb neben Parkett auch Vinyl, Laminat und Korkboden und übernimmt ebenso Wand- und Deckenverkleidungen. Selbstverständlich führt der Fachbetrieb auch Reparaturen aus oder wechselt auch einfach mal nur ein Türschloss.

Die Schreinerei Schmidle ist sowohl im Privatbereich wie auch im Gaststätten-, Theken- und Ladenbau tätig. Dabei ist Rolf Schmidle immer wichtig, das alles in einem guten Preis-Leistungsverhältnis steht.

Rolf Schmidle hatte seinerzeit in der Schreinerei Döbele in Murg seine Schreinerlehre absolviert, 1990 seine Meisterprüfung abgelegt und schon bald nach der Eröffnung des eigenen Betriebs eine erste CNC-Maschine angeschafft. Die aktuelle Maschine ist auf dem neuestem Stand der Technik. Sie fräst und bearbeitet Formteile und leimt Kanten in einer Aufspannung.

Ebenfalls wurde im Laufe der Jahre der Maschinenpark ständig erneuert um präzise und qualitativ hochwertige Arbeiten auszuführen.