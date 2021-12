von Brigitte Chymo

Das Jahr 2021 hat in Murg Geschichte geschrieben. Zehn Jahre nach dem Start ist das Großprojekt „Murger Mitte“ abgeschlossen, im Neubaugebiet „Auf Leim“ haben die Bauarbeiten begonnen und in Hänner Ost geht der Breitbandausbau weiter. Das nächste Großprojekt steht an. Mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses für den Ausrückebereich Nord in Hänner wird auch die Ortsmitte neu überplant.

Murger Mitte: Es war ein besonderer Moment, als Anfang August die Murger Ortsdurchfahrt nach fast anderthalb Jahren Sperrung wieder passierbar wurde. Mit Tempo 30 geht es jetzt vorbei am neuen Rathausvorplatz und am Ärztehaus H54 Mitte Murg, in dem im Januar die Schwarzwald Apotheke und das Ärztezentrum Hochrhein ihren Betrieb aufgenommen hatten. Im Mai zog das Bauamt im Erdgeschoss des Ärztehauses ein, der neue Bürgerservice im Verbindungsbau zwischen Ärztehaus und Rathaus öffnete seine Pforten. Im Juni nahm die Zahnarztpraxis im zweiten Obergeschoss ihren Betrieb auf.

Mammutprojekt: Seit Oktober 2021 ist die Sanierung der Murger Mitte abgeschlossen. Im letzten Bauabschnitt wurde unter anderem auch der Rathausvorplatz mit Fontänenfeld angelegt. | Bild: Brigitte Chymo

Nach der Öffnung der Ortsdurchfahrt dauerten die Arbeiten bis Oktober an, seitdem ist die Sanierung beendet. Start war 2011 mit den Parkplätzen bei der Murgtalhalle, es folgten der Bürgerplatz und Bereich Schule sowie die Treppenanlage zum Rathausvorplatz. Die Kosten betragen etwa 8,3 Millionen Euro.

Neubaugebiet: Bauplätze sind auch in Murg rar, und umso größer die Freude, als im Oktober die Verlegung der 110-kV-Leitung am südlichen Rand des Neubaugebiets „Auf Leim“ zur Autobahn hin abgeschlossen war. Damit konnten erste Bauanträge genehmigt werden, nun wird in „Auf Leim“ gebaut. Auf rund 50 Bauplätzen entstehen Eigenheime, auf drei weiteren Grundstücken Mehrfamilienhäuser mit circa 45 Wohnungen. Etwa 385 Personen werden künftig dort wohnen.

Nach gut einem Jahr Bauzeit geht es beim Breitbandausbau in die nächste Etappe. Hänner West ist fast abgeschlossen, parallel startete jetzt Hänner Ost. Anschließend geht es in Oberhof weiter.

Feuerwehrgerätehaus: Viele Jahre war unklar, wo das Feuerwehrgerätehaus für den Ausrückebereich Nord errichtet werden soll. Lange war der Ortseingang Süd von Hänner Favorit, jetzt kam die Ortsmitte zum Zug. Am Standort des alten Feuerwehrgerätehauses entsteht in den nächsten drei bis fünf Jahren ein Neubau. Damit einher geht die Ortskernentwicklung von Hänner.

Bücherei: Neue Kapitel lassen sich auch für die Öffentliche Bücherei und das Zechenwihler Hotzenhaus schreiben. Nach dem Abriss des Alten Rathauses zog die Bücherei in sehr beengte Verhältnisse im Erdgeschoss des künftigen Bürgerzentrums. Seit November ist wieder Platz. Die Bücherei ist nun im Obergeschoss untergebracht. Im Übrigen hat das Bürgerzentrum jetzt auch einen Namen. Der Gemeinderat entschied sich für „KuLT". Dies wiederum steht für „Kulturelles Leben Treffen" .

Neue Kapitel lassen sich auch für die Öffentliche Bücherei und das Zechenwihler Hotzenhaus schreiben. Nach dem Abriss des Alten Rathauses zog die Bücherei in sehr beengte Verhältnisse im Erdgeschoss des künftigen Bürgerzentrums. Seit November ist wieder Platz. Die Bücherei ist nun im Obergeschoss untergebracht. Im Übrigen hat das Bürgerzentrum jetzt auch einen Namen. Der Gemeinderat entschied sich für „KuLT“. Dies wiederum steht für „Kulturelles Leben Treffen“ Zechenwihler Hotzenhaus: Im Zechenwihler Hotzenhaus wurde die aufwendige Sanierung des Ökonomieteils abgeschlossen und die Bürger konnten sich im Juli bei einem Tag der offenen Tür von der gelungenen Sanierung überzeugen. Auch erste Veranstaltungen fanden mit guter Resonanz statt.

Edeka Markt: Eine Ära ging im Mai am Ortseingang Ost von Murg zu Ende. Jürgen Sulger, der viele Jahrzehnte mit einem Edeka Markt in Murg ansässig war, ging in den Ruhestand und übergab an die Edeka Schmidt's Märkte.

Murgtal: Für Schlagzeilen sorgte im März das Murgtal. Nach einem Hangrutsch war die historische Murgtalstraße nicht mehr passierbar. Zusammen mit Unterstützern errichtete die Gemeinde schließlich einen provisorischen hölzernen Steg. Jetzt kommen zumindest Wanderer und Radfahrer wieder durch das Murgtal. Wie eine endgültige Lösung aussehen kann, ist noch offen. Zurzeit laufen die Untersuchungen.

Nach einem Hangrutsch ist das Murgtal für Autos nicht mehr passierbar. Ein Steg ermöglicht nach der kompletten Sperrung nun immerhin Fußgängern und Radfahrern wieder, die Straße zu benutzen. | Bild: Brigitte Chymo

Corona: Große Themen waren das Impfen und das Testen. Die Gemeinde Murg nahm zusammen mit Laufenburg und Albbruck an den Impfaktionen für Senioren in der Möslehalle in Luttingen teilt und organisierte auch Fahrdienste. Im Bürgerhaus in Niederhof war zeitweise eine Corona-Teststation eingerichtet, Getränke Strasser ist bis heute offizielle Teststation. Im zweiten Coronajahr wuchs das Haushaltsdefizit aufgrund fehlender Einnahmen derart, dass der Gemeinderat im Juli einen Nachtragshaushalt mit einer Kreditaufnahme von 4,5 Millionen Euro verabschieden musste.

Auch 2021 fielen viele Veranstaltungen aus, aber immerhin: Das Naturschwimmbad Murhena öffnete im Juni seine Pforten, ebenfalls im Juni nahm der Bürgerbus seinen Betrieb wieder auf, das Bürgerhaus Oberhof wurde Anfang September eingeweiht und der Musikverein Oberhof lud im Oktober zu drei Open-Air-Konzerten ein.

Klima: Auch 2021 war die Klimaschutzgemeinde Murg in Sachen Umwelt wieder vorbildlich unterwegs. Im Juli beteiligte sich die Gemeinde zum ersten Mal an der bundesweiten Aktion Stadtradeln. 103 Akteure und damit mehr als erwartet traten fast drei Wochen in die Pedale, legten mehr als 20.000 Kilometer zurück und sparten damit drei Tonnen Kohlendioxid ein. Ebenfalls Premiere hatte ein Mobilitätstag im September, bei dem Interessierte das Fahrgefühl mit E-Auto, E-Bike und Lastenfahrrad erleben konnten.

Preisgekrönt wurde der Einsatz der katholischen jungen Gemeinden Niederhof und Oberhof-Hänner. Die Jugendlichen hatten noch 2020 eine Obstpflückaktion initiiert, die beim Umweltpreis der Erzdiözese Freiburg mit dem dritten Preis belohnt wurde. Der Kindergarten In der Mühle wiederum wurde im Rahmen der Initiative Fair.nah.logisch als erster Kindergarten von der Erzdiözese für seine Bemühungen um Nachhaltigkeit und bewusstes Konsumverhalten ausgezeichnet. Und die Naturparkschule Niederhof darf sich darüber freuen, weitere fünf Jahre als Naturparkschule zertifiziert zu sein.

Jahrestage: Seit drei Generationen wird Bademode aus Murg auf internationaler Ebene für Design und Passform ausgezeichnet. Die Maryan Beachwear Group feierte 2021 ihr 75-jähriges Bestehen. Ebenfalls seit 75 Jahren aktiv ist der CDU-Ortsverband Murg. Auf 33 Jahre bringen es inzwischen die Helgeringer Maidli, die zum närrischen Jubiläum sogar mit einem Film aufwarteten. 40 Jahre gibt es den Obst- und Gartenbauverein. Wegen Corona ist der Festakt auf 2022 verschoben.

Vereine: Der St. Vinzentiusverein Niederhof hatte seit Ende der 50er Jahre die Trägerschaft des Kindergartens Arche Noah in Niederhof und übergibt diese nun an die katholische Kirchengemeinde. Der Tennisclub Murg und Tennisclub Laufenburg fusionierten zum Tennisclub Murg-Laufenburg. Dem TC Laufenburg hätte ansonsten die Auflösung gedroht. Auch der Ortsverband des Sozialverbands VdK Hänner-Oberhof sah sich nach einem größeren Partner um und fusionierte mit dem VdK Ortsverband Murg.