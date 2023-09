Über finanzielle Zuwendungen der Sparkasse Hochrhein können sich sechs musizierende Vereine aus Murg freuen. „In enger Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung wählen wir die Vereine aus, die bedacht werden“, erklärte Martin Volz, Direktor Privatkunden der Sparkasse Hochrhein. Neben Volz und den Vorsitzenden der Vereine, waren Bürgermeister Adrian Schmidle sowie der stellvertretende Vorstandsvorsitzende David Gerstner und der Leiter des Murger Sparkassencenters, Christian Oeschger, anwesend. Insgesamt rund 20.000 Euro gehen in diesem Jahr an den Musikverein Niederhof, die Feuerwehrmusik Murg, den Musikverein Oberhof, das Harmonika-Orchester Murg sowie die Gospel Singers und das Fröscheloch-Echo.

„Die gemeinnützige Spendenübergabe ist uns als Sparkasse sehr wichtig“, betonte es der stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Denn immer noch stünden Vereine vor großen Herausforderungen, was an vielen Stellen nicht gesehen werde. „Es begeistert mich, mit welchem Herzblut sich die Vereine für die Gemeinschaft einsetzen“, sagte David Gerstner.

Der Musikverein Niederhof wird die Spende für die Anschaffung kindgerechter Instrumente nutzen, weil der Verein eine Bläserklasse in der Naturparkschule in Niederhof betreut. Die Feuerwehrmusik wird die Spende für die Anschaffung von Zubehör für die Mitglieder nutzen. Der Musikverein Oberhof kann sich endlich weitere Uniformen leisten, um auch die jungen Musiker, die in die Reihen der Aktiven wechseln, ausstatten zu können. „Manche Uniformen sind über 30 Jahre alt“, so die Vorsitzende Nicole Maier. Das Harmonika-Orchester ist eine Spielgemeinschaft mit Laufenburg eingegangen. Jetzt wünscht sich diese Gruppe ebenfalls einheitliche Kleidung in Form von Poloshirts. Die Dirigentin der New Gospel Singers wünscht sich ein Tablet mit Partitursoftware für die Chorarbeit. Insgesamt 65 Musiker beim Fröscheloch-Echo sorgen dafür, dass der Platz für die Instrumente begrenzt ist, weshalb sich der Verein einen Instrumentenanhänger anschaffen möchte.