„Wir sind nach wie vor im Zeitplan“, das hat Bauamtsleiter Karl-Heinz Peter am Montagabend in der Gemeinderatssitzung zum Sachstand Breitbandausbau in der Gemeinde Murg verkündet. Auch die Zusammenarbeit mit den Firmen laufe gut. Im ersten Bauabschnitt Hänner-West wird inzwischen schonschnell im Netz gesurft. In den anderen Bauabschnitten gehen die Arbeiten weiter.

In Hänner-West seien 143 Hausanschlüsse geschaltet worden, 20 Kunden seien bereits online, berichtete der Bauamtsleiter. Während in diesem Bauabschnitt alle Arbeiten praktisch abgeschlossen sind, gehen die Arbeiten in Hänner-Ost nach der Winterpause jetzt weiter. So am Bühlweg durch Weber Bau, in der Weiherhaldestraße und später in der Lauberstraße durch die Firma Stoll. Gleichzeitig würden Arbeiten an den Wasserleitungen und Hausanschlüssen vorgenommen, informierte Karl-Heinz Peter.

Anschließend gehen die Arbeiten in der Landstraße weiter, wo Energiedienst, wie schon in der Poststraße, zusätzlich zu den Breitbandarbeiten die Stromversorgungsleitungen in die Erde mit verlegt. Außerdem werden schon die Ausschreibungen zum Einblasen der Glasfasern in Hänner-Ost vorbereitet. Bereits am Montag, 20. Februar, startet die Firma Klefenz im Egertenweg mit dem Bau der Verbindungsleitungen von Hänner-Ost zum PoP-Gebäude (Verteiler) in Oberhof. Das kann zu Behinderungen und Sperrungen und zu Verschiebungen bei der Buslinie führen.

Dritter und letzter Bauabschnitt für das Breitband ist Oberhof. Die Firma Stoll wird voraussichtlich im Mai mit den Tiefbauarbeiten beginnen. Ebenfalls in den nächsten Wochen nimmt die Firma Saphir-Group ihre Arbeiten auf. Sie wurde damit beauftragt, einen zweiten Einspeisepunkt in das Backbonenetz zu schaffen. Da die Arbeiten am Breitbandnetz für die eine oder andere Behinderung sorgen, will die Gemeindeverwaltung mit allen Beteiligten im Gespräch bleiben und bittet, sich bei Fragen im Bauamt zu melden.