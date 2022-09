Oberhof - Die Thimoshalle wird 20 Jahre alt. Seinerzeit ein Herzenswunsch in Oberhof, ist die Thimoshalle über all die Jahre zu einem wichtigen Ort der Begegnung geworden. Das ist ein Grund zum Feiern. Samstag, 17. September, und Sonntag, 18. September, lädt Oberhof in und um die Thimoshalle zum Mitfeiern ein.

Es brauchte viel Beharrlichkeit seitens Oberhof, dem kleinsten Ortsteil der Gemeinde Murg, bis die Thimoshalle 2002 schließlich stand. Erste Pläne stammten noch aus dem Jahr 1997, als Oberhof beim Wettbewerb zur Dorfverschönerung des Landkreises Waldshut, zum schönsten Dorf im Kreis gekürt wurde. Ein Antrag auf Zuschuss vom Land wurde ein Jahr später abgelehnt. Erst beim dritten Anlauf gab das Land endlich grünes Licht. Ortsvorsteher war damals Hanspeter Biehler.

Die nächste Hürde war der Gemeinderat. Weil damals keine Haushaltsmittel eingestellt worden waren, musste erst einmal Überzeugungsarbeit geleistet werden. Die Abstimmung für oder gegen Thimoshalle ging mit elf zu zehn Stimmen für das Projekt denkbar knapp aus. Ab 2001 rollten dann die Bagger, schon ein Jahr später konnte die Thimoshalle eingeweiht werden.

Dass sowohl Zeit- wie auch Kostenrahmen von damals mit 1,9 Millionen Mark eingehalten werden konnten, hat viel mit dem Engagement der Oberhöfer zu tun. Das ganze Dorf packte beim Bau der Halle mit an. Der Einsatz der Ehrenamtlichen, insbesondere für Malerarbeiten und Außenanlage, addierte sich auf 1.100 Stunden. Um auch Bares mit einbringen zu können, wurden drei Buurefeste organisiert, deren Erlös mit in die Finanzierung der Halle einfloss. Oberhöfer Frauen gaben sogar ein Kochbuch mit 200 handgeschriebenen Rezepten heraus, das zugunsten der Halle verkauft wurde.

Noch 2001 gründete sich der Verein Gesund und Fit in Oberhof (GFO). Die anfänglich 37 Mitglieder haben längst Zuwachs bekommen und von aktuell 800 Einwohnern in Oberhof sind sage und schreibe über 400 Einwohner in den 13 Abteilungen des Vereins aktiv. Dreh- und Angelpunkt ist die Thimoshalle. Auch andere Vereine nutzen die Thimoshalle intensiv. Zum Beispiel der Musikverein Oberhof und der Verein Lebendiges Oberhof. Wenn im Sommer dann Feste gefeiert werden, ist der Vorplatz der Thimoshalle zum Feiern ideal. Ein zusätzlicher Gewinn für die Thimoshalle ist der neue Bürgertreff im alten Rathaus, der rege genutzt wird.

Das Geburtstagsfest beginnt Samstag, 17. September, in und um die Thimoshalle zunächst mit einer Kinderdisco von 17 bis 19 Uhr. Anschließend ist Party bis 24 Uhr mit DJ Tobi. Sonntag, 18. September, geht der Festbetrieb ab 11 Uhr weiter. Zur Unterhaltung spielt der Musikverein Oberhof ab 11.30 Uhr zum Mittagstisch auf.

Bei der Bewirtung hat der GFO die Federführung, der Ortschaftsrat unterstützt mit Cocktailbar und Kaffee und Kuchen. Für Kinderbetreuung sorgen der GFO und der Bauern- und Waldkindergarten. Außerdem demonstriert Karl Blattmann seine Holzsägekunst. Im Bürgertreff zeigt um 14, 15 und 16 Uhr eine Multimediashow die „Entstehung der Thimoshalle“. Ebenfalls im Bürgertreff zu sehen ist die Kunstaustellung mit Werken des Oberhöfer Künstlers Stefan Bergmann. Und es gibt noch Infostände zu den Themen Foodsharing und zum GFO.

Die Thimoshalle

Die Mehrzweckhalle in Oberhof wurde als Anbau des Rathauses errichtet und bietet Platz für bis zu 300 Personen. Planer war Architekt Roland Arzner. Baubeginn war im Jahr 2001, Einweihung im Jahr 2002. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 1,9 Millionen Mark. 630.000 Mark kamen als Zuschuss vom Land, 35.000 Mark aus dem Erlös von drei Buurefesten; 16.000 Mark Spenden von örtlichen Firmen, der Rest übernahm die Gemeinde Murg. (chy)