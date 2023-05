Als „Puzzleteil für die Unterstützung der älteren Bevölkerung in Murg“ bezeichnete Bürgermeister Adrian Schmidle die Nachbarschaftshilfe Murg. Die hat sich zur Hauptversammlung im Bürgerhaus Niederhof getroffen und hatte etwas zu feiern.

1600 – so viele Stunden waren die 29 aktiven Helfer des Vereins im vergangenen Jahr im Einsatz, legte Einsatzleiterin Alexandra Bäumle dar. Dies sei eine Steigerung zum Vorjahr. 40 Einzelpersonen und Familien sei geholfen worden. Dabei geht es vor allem um die Betreuung und Unterstützung in der häuslichen Umgebung. Konkret gesagt helfen die Ehrenamtlichen der Nachbarschaftshilfe je nach Bedarf beim Kochen, unternehmen Spaziergänge mit Betreuten, übernehmen Fahrdienste und begleiten zum Arzt. Im vergangenen Jahr habe eine Frau mit wenig Deutschkenntnissen während der gemeinsamen Spaziergänge außerdem sporadisch Deutsch mit einer Helferin gelernt.

Obwohl der Verein die Hilfsanfragen bedienen könne, seien neue Helfer willkommen. Das könnte mehr Flexibilität ermöglichen und so ließen sich eine größere Frequenz bewältigen. Immer noch gut angenommen werde das „Café mit Spaß“, ein Treffangebot in verschiedenen örtlichen Gastronomiebetrieben, das im Mai 2022 gegründet worden ist und seither regelmäßig stattfindet. Das soll eine Ergänzung zu Angeboten des Ortsseniorenrats sein. Vorstandsmitglied Heidi Matt sagte, dass viele Personen Termine bei beiden Vereinen wahrnähmen. Daher soll es künftig gemeinsame Angebot geben, etwa zur Digitalisierung. Zudem will sich die Nachbarschaftshilfe demnächst der Sturzprophylaxe, dem Umgang mit Demenz und der Wohnraumberatung widmen, Betreuungsrecht sei ebenfalls ein Thema.

Elisabeth Radloff aus dem Vorstand regte zudem einen Austausch über die Betreuungs- und Pflegesituation der älteren Murger Bevölkerung an. Der Verein unterstützt in diesem Zusammenhang die Fortbildung „Häusliche Betreuung in der Altenhilfe“ der katholischen Landfrauenbewegung und der Krankenkasse AOK. Bürgermeister Adrian Schmidle sagte, dass die Gemeinde auch über die Einrichtung einer Tagespflege in Murg nachdenke. Die Nachbarschaftshilfe gibt es jetzt seit fünf Jahren, worauf die Mitglieder in der Hauptversammlung anstießen.

Die Nachbarschaftshilfe im Internet:

http://nachbarschaftshilfe-murg.de