von Brigitte Chymo

Was hatten Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Murg am Samstag am frühen Nachmittag bei den Thimosweihern zu tun? Rauchwolken jedenfalls waren keine zu sehen. Dafür 16 Jungen und Mädchen, die gegen fiktive Rauchwolken vorgingen. Im Rahmen des Murger Sommerspaßes (Muss) hatten die Kinder zum Abschluss eines abwechslungsreichen Vormittags im Feuerwehrgerätehaus Murg schließlich die Gelegenheit, einen Löschangriff zu starten. Die Übungsannahme: Ein brennender Busch beim Thimosweiher.

Der Wasserschlauch ist ganz schön schwer, das erlebten die Ferienkinder in Murg bei der Feuerwehr. | Bild: Brigitte Chymo

In zwei Gruppen bauten die Kinder ihren Löschangriff auf, bei dem das Wasser aus dem Thimosweiher entnommen wurde. Das Oberkommando hatte Jürgen Weniger, stellvertretender Abteilungskommandant der Abteilung Murg-Niederhof, während Abteilungskommandant Markus Döbele, im Feuerwehrgerätehaus Urkunden für jedes der Kinder vorbereitete.

Viel Wissenswertes

Gestartet hatte der Besuch bei der Feuerwehr am Morgen mit einem ausgedehnten Rundgang durch das Feuerwehrgerätehaus in Murg. Die Kinder lernten die Bekleidung eines Feuerwehrmannes kennen, sie erhielten spezielle Schutzanzüge, erfuhren wie eine Alarmierung und ein Rauchmelder funktioniert und wie ein korrekter Notruf abzusetzen ist. Beim Umgang mit einem Strahlrohr durfte dann auch einmal das Wasser fließen. Zur Stärkung gab es zwischendurch ein Vesper und über Mittag eine Grillwurst.