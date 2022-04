von sk

Unter einem schlechten Stern stand der Versuch eines Lkw-Fahrers am Dienstagmorgen in einem Gewerbegebiet in Murg, einzuparken. Gegen 11.44 Uhr war der 61-Jährige zunächst rückwärts gegen eine Laterne geprallt, wie die Polizei mitteilt. Die Beleuchtung kippte auf einen Zaun. Der Zaun wiederum fiel gegen ein geparktes Auto und beschädigte diesen. Dem nicht genug. Als der Lkw-Fahrer nach vorne korrigierte, stieß er noch gegen einen anderen geparkten Lastwagen auf der anderen Straßenseite. Die Sachschäden summieren sich wie folgt: am Lkw des betroffenen Fahrers circa 3000 Euro, an der Laterne rund 8000 Euro, am Zaun 1000 Euro, am geparkten Pkw rund 500 Euro und am geparkten Lkw circa 2500 Euro. Macht zusammen 15.000 Euro.

Albbruck: Mann pöbelt und fährt betrunken Fahrrad

Ein 41 Jahre alter Mann hat am Dienstag gegen 13.25 Uhr in Albbruck betrunken zunächst Kunden eines Einkaufsmarktes angepöbelt und ist anschließend mit einem Fahrrad davongefahren. Eine Polizeistreife stoppte den Mann auf seinem Rad. Er war so stark alkoholisiert, dass er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte und gestützt werden musste, so die Polizei. Die Durchführung eines Alcomatentests war ihm nicht möglich. Im Krankenhaus wurde eine angeordnete Blutprobe entnommen. Und dort blieb der Mann dann auch aufgrund seiner Verfassung.

Bad Säckingen: Zeugen für gefährliches Überholmanöver gesucht

Am Montag soll es gegen 17.50 Uhr auf der B 34 vor dem Ortseingang von Obersäckingen zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen sein. In Höhe der Einmündung zum Golf- und Sportplatz soll ein Auto trotz Überholverbot in Fahrtrichtung Bad Säckingen so überholt haben, dass es beinahe zum Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr gekommen sein soll. Zeugen des Vorfalls und auch Personen, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen zu melden (07761/934-0).