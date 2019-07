Eine echte Jubiläumsattraktion ist die Riesentombola, die in Anlehnung an das Jubiläum, auch 100 Gewinne hat. Glückspilz ist, wer das Original FC Bayern Trikot mit Originalunterschrift von Corentin Tolesso mit nachhause nehmen darf. Oder eines der fünf Jubiläumstrikots des SV Blau-Weiss Murg. Die Jubiläumstrikots, auf 100 Stück limitiert, stehen am auch Familientag zum Verkauf. SV Blau-Weiss Präsident Armin Brutsche und Stefan Döbele haben eine 39 Seiten starke Festschrift erstellt, die am Familientag ebenfalls zum Verkauf ausliegt.

Alleine für den Familientag am Sonntag, 21. Juli, brauch es jede Menge helfender Hände. Start des Familientags ist um 10 Uhr mit dem Jugendturnier (F-Jugend, Bambinis). Gleichzeitig lädt die Feuerwehrmusik Murg zu einem musikalischen Frühschoppen ein. Über die Mittagszeit wird der Allianz Juniors Cup (D-Junioren) ausgetragen, bevor bei der „Blau-Weiss Gaudi“, Vereine in einen humorigen, olympischen Wettkampf treten. Um 17 Uhr tritt dann die Erste Mannschaft, die gerade die Saison mit dem vierten Platz in der Kreisliga A Ost abschloss, gegen den FV Lörrach-Brombach I an.

Seit Dezember ist ein Orga-Team aus zehn Personen, allen voran das Vorstandstrio Christian Kaiser, Frank Mutter und Dietmar Zapf, damit beschäftigt, das Festwochenende auf die Beine zu stellen. Rund 100 Helfer, so schätzt Frank Mutter, seien seit Beginn der Vorbereitungen in das Jubiläum involviert.

„Fußball ist unsere Leidenschaft“ ist als Motto auf der neuen Homepage des SV Blau-Weiss zu lesen. Dieser Leidenschaft hat der Verein nicht nur seine Gründung zu verdanken, sondern auch die Tatsache, dass der SV Blau-Weiss über Jahrzehnt Fortbestand hatte und in seinem 100sten Jubiläumsjahr rund 500 Mitglieder groß ist. In diesem Sinne ist die Jugendarbeit ein ganz wichtiges Thema im Verein. Alleine in der Jugendabteilung sind rund 170 Mädchen und Jungen aktiv. Ein großer Blau-Weiss Familientag passt also bestens ins Jubiläumsprogramm.

Murg (chy) Als der Fußball noch kein Breitensport war begann vor 100 Jahren die Geschichte des SV Blau-Weiss Murg. 45 Kickbegeisterte schlossen sich 1919 zu einem Fußballverein zusammen. 100 Jahre später ist der SV Blau-Weiss Murg in seinem 100. Jubiläumsjahr einer der größten Vereine in der Gemeinde. Sonntag, 21. Juli, sind alle eingeladen, das 100-Jährige Jubiläum bei einem großen Familientag auf dem Sportgelände Breitematt mitzufeiern.

Murg (chy) Der Fußball war noch eine relativ junge Sportart, als sich vor 100 Jahren der SV Blau-Weiss Murg gründete. Die Blauen waren damals noch als die Schwarzen unterwegs. Offizielles Outfit der Spieler des Fußballclubs Murg waren eine schwarze Hose und ein weißes Trikot mit schwarzem Brustring, der das Emblem FCM trug. Gekickt wurde auf der „Gerteisermatte“ im heutigen Gewerbegebiet am Rhein.

Wie in der Jubiläumschrift zu lesen ist, war die Gemeinde dem Verein damals „nicht gerade positiv“ gesinnt. Unterstützung kam aber von der Vorgängerfirma der späteren H.C. Starck. Die Firma stellte den Fußballern des sogenannten Ferroplatz kostenlos zur Verfügung. Damit konnte ein geregelter Spielbetrieb stattfinden. Der Spielbetrieb wurde erst 1942 eingestellt, als viele Fußballer im Zweiten Weltkrieg vermisst wurden oder gefallen waren.

Ehemalige Mitglieder des FCM und des Turnvereins Murg gründeten 1946 den Sportverein Blau-Weiss Murg. Neben der Abteilung Fußball gab es auch den Faustball und die Leichtathletik. Der Verein hatte damals die 257 Mitgliedern.

Viele Generationen fanden beim SV Blau-Weiss Murg ihre sportliche Heimat, und von jeher hatte der Verein eine wichtige soziale und integrative Funktion. Nach dem Zweiten Weltkrieg prägten Flüchtlinge aus dem Osten den wiedergründeten Verein entscheidend mit, später ausländische Mitbürger. Ohne sie gäbe es den Verein in seiner Breite nicht.

Der SV Blau-Weiss Murg ist heute ein moderner Verein mit großer Jugendabteilung, einer AH-Abteilung, einer Tischtennisabteilung und der Damenfreizeitgruppe. Dreh- und Angelpunkt der Sportler ist seit 1973 die Sportanlage Breitematt. Der 1985 eingerichtete Tennenplatz erhielt 2014 einen Kunstrasen.

Sportliches Aushängschild des SV Blau-Weiss Murg ist seit jeher die Erste Mannschaft. Bis in die 70er Jahre spielte die Erste 22 Jahre lang ununterbrochen in der A-Klasse. Ende der 70er gelang für kurze Zeit der Aufstieg in die Bezirksliga. Nach einem Tiefpunkt Mitte der 90er spielte die Erste ab 2000 wieder in der Bezirksliga und erreichte 2004/2005 unter Trainer Roland Mutter sogar die Relegationsrunde zum Aufstieg in die Landesliga. Das war der größte sportliche Erfolg der Vereinsgeschichte. Derzeit spielt die Erste Mannschaft in der A-Klasse, die Zweite Mannschaft in der B-Klasse.

Schon immer hatte der SV Blau-Weiss Murg eine starke Jugendabteilung. 1990/91 stellte der Verein neun Jugendmannschaften, was einen absoluten Rekord im Bezirk Oberrhein darstellte. Zudem spielte Teams der A- und B-Junioren in den höchsten Staffeln. Seit zwei Jahrzehnten arbeiten der SV Blau-Weiss Murg und der SV Niederhof in Spielgemeinschaften zusammen.