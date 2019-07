Patrick Herrmann (9,76 Prozent) verzichtet auf eine Kandidatur im zweiten Wahlgang der Bürgermeisterwahl in Lottstetten. Zufrieden mit dem Ergebnis des ersten Wahlgangs am Sonntag zeigten sich die beiden Lottstetter Kandidaten Andreas Morasch (43,99 Prozent) und Peter Jünger (25,43 Prozent).

Es war eine äußerst spannende Angelegenheit, für die Bürger und für die vier Kandidaten sowieso, denn die Auszählung der Bürgermeisterwahl in Lottstetten zog sich sehr in die Länge. Und so mussten sich alle – Kandidaten, Bürger, Musikverein,