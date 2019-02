Lottstetten vor 1 Stunde

Willkommen im Wild-West-Saloon: Lottstetter Narren stürmen Rathaus

Eine große Schar Narren übernahm am Schmutzigen Dunnschtig das Rathaus in Lottstetten. Häuptling "Linker Adler" (Bürgermeister Jürgen Link) war aber gut vorbereitet und hieß die närrischen Gäste in seinem "Saloon" im Rathaus willkommen.