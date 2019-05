von Thomas Güntert

Naturpark-Präsident Hansruedi Meier konnte in Trasadingen rund 50 Personen zur Mitgliederversammlung des Vereins Regionaler Naturpark Schaffhausen begrüßen, der aus 15 Mitgliedsgemeinden – darunter auch zwei deutsche – und 178 Einzelmitgliedern besteht. Meier zeigte sich erfreut, dass im Vorjahr 16 Einzelmitglieder neu hinzugekommen sind. Zurzeit steht das Park-Gesetz des Kantons an, das den Kantonsbeitrag langfristig sichern soll, wodurch auch der Beitrag des Schweizer Bundes gewährleistet würde. Meier bemerkte, dass die Gegner des Gesetzes einen Volksentscheid anstreben und befürchtet, dass dann Fördergelder für unnötige Wahlkampagnen ausgegeben werden müssten.

Der Schaffhauser Regierungspräsident Ernst Landolt aus der Lottstetter Nachbargemeinde Rüdlingen zeigte sich zuversichtlich, dass das neue Naturparkgesetz vom Schaffhauser Kantonsrat die nötige Mehrheit erhält. | Bild: Thomas Güntert

Geschäftsführer Christoph Müller berichtete, dass rund 60 Projekte in den Bereichen Landwirtschaft, Tourismus, Gewerbe, Natur, Bildung und Kultur am Laufen sind und es mittlerweile rund 70 zertifizierte landwirtschaftliche Naturpark-Produkte gibt. Er betonte, dass die Gemeinden von einem mehrfachen Rückfluss der Mitgliedsbeiträge, sowohl in finanzieller, ökologischer und sozialer Form profitieren. „Diese trifft auch auf die deutschen Parkgemeinden Jestetten und Lottstetten zu“, so Müller.

Sie haben im Regionalen Naturpark Schaffhausen alles im Griff: Vereinspräsident Hansruedi Meier (links) und Geschäftsführer Christoph Müller. | Bild: Thomas Güntert

Die Jahresrechnung 2018 weist die Schweizer und deutschen Beträge separat aus. Der Gewinn auf deutscher Seite betrug rund 30 000 Euro. Das Regierungspräsidium Freiburg stellt für Projekte in den beiden deutschen Gemeinden jährlich 30 000 Euro zur Verfügung. Jestetten und Lottstetten bezahlen einen Mitgliedsbeitrag von einem Franken pro Einwohner. Laut Müller werden nur 14 Prozent der Mittel für die Verwaltung aufgewendet. Jahresrechnung und Etat 2019 wurden einstimmig genehmigt. Die scheidende Projektleiterin Lisa Landert erwähnte, dass eine Onlineplattform zur Vernetzung von Produzenten, Gastronomen und Verkaufsstellen ausgearbeitet und im August aufgeschaltet wird. Bernhard Egli berichtete von der Artenförderung seltener Tierarten und dass im Parkgebiet die erste Wildkatze gesichtet wurde. Auch mit deutschen Schulklassen führt Egli immer wieder Naturpflege-Maßnahmen durch. Thomas Hofstetter erwähnte, dass der neue Bildungskalender 86 Termine beinhaltet, um die Geschichte, Kultur und Natur in der Region besser kennen zu lernen und in 28 000 Stück in die Haushalte verteilt wurden.

Im Vorjahr wurden die Angebote von rund 1000 Teilnehmern besucht. Hofstetter wies auch auf die offenen Tage der Künstlerateliers hin, die am 18. und 19. Mai im Naturparkgebiet stattfinden. Mit dabei sind die Lottstetter Künstler Andreas und Ralph Hilbert im Lottstetter Künstlerhaus, sowie acht Künstlerateliers in Jestetten. Heute findet im Schnittpunkt der Gemeinden Lottstetten, Jestetten und Rafz ein interner Festakt mit Gemeindevertretern und Akteuren bezüglich der Wiederinstandsetzung des Locherhof-Weihers statt, die als Projekt des Naturparks durchgeführt wurde.