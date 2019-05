von Ralf Göhrig

Die Gemeinde Lottstetten erhält einen Vereinsbus. Der Gemeinderat beschloss, einen Ford Transit mit neun Sitzplätzen zu beschaffen. Das günstigste Angebot in Höhe von 36 000 Euro von der Firma Dettling erhielt den Zuschlag. Im Laufe des Sommers soll das Fahrzeug ausgeliefert werden. „Damit wird endlich ein lang gehegter Wunsch der Lottstetter Vereine realisiert“, sagte Andreas Morasch, Kämmerer der Gemeinde. Der Vereinsbus steht grundsätzlich ortsansässigen Vereinen nach vorheriger Reservierung zur Verfügung.

Außerdem kann der Bus von allen gemeindlichen Einrichtungen, wie Kindergärten, Schulen, Jugendarbeit oder der Gemeindeverwaltung genutzt werden. Zuständige Sachbearbeiterin bei der Gemeinde ist Sabrina Roth, die telefonisch oder per E-Mail erreichbar ist. Auf der Homepage der Gemeinde ist ein Kalender aufrufbar, der die Verfügbarkeit des Fahrzeugs anzeigt.

Bus soll im Sommer kommen

Morasch wies darauf hin, dass der Bus lediglich für Vereinszwecke genutzt werden darf. „Für gewerbliche und private Anlässe ist das Fahrzeug nicht vorgesehen“, sagte der Kämmerer. Standort des Vereinsbusses ist eine Garage im Rathaus Lottstetten, von wo aus das Fahrzeug übergeben und auch wieder in Empfang genommen wird. Die Nutzungskonditionen sind für die Vereine besonders interessant. So werden lediglich zehnt Cent pro gefahrenem Kilometer abgerechnet. „Die Abrechnung erfolgt jährlich“, erklärte Morasch. Dass das Fahrzeug in sauberem und einwandfreien Zustand zurückgegeben werden muss, versteht sich von selbst. Nun gilt es noch abzuwarten, bis der Kleinbus ausgeliefert werden wird – dies soll irgendwann im Sommer so weit sein.