Lottstetten Tour de Suisse kommt in die Region

Zu Ehren von Ferdi Kübler passiert der Tour-Tross am kommenden Montag dessen Geburtshaus in der Lottstetter Nachbargemeinde Marthalen.

Vom 9. bis zum 17. Juni rollt die Tour de Suisse bereits zum 82. Mal wieder durch die benachbarte Alpenrepublik. Das Schweizer Rad Etappenrennen ist nach der Tour de France, Giro d'Italia und der Spanienrundfahrt "Vuelta" weltweit die viertgrößte Rad-Landesrundfahrt für Berufsrennradfahrer.

Insgesamt sind 21 Profiteams mit 147 Fahrern am Start. Neben Titelverteidiger Simon Spilak und dem Sieger von 2016, dem Kolumbier Miguél Angel Lopez, ist auch Weltmeister Peter Sagan und der letztjährige Zweite der Tour de France, Rigoberto Uran aus Kolumbien dabei. Das Augenmerk der deutschen Zuschauer richtet sich auch auf André Greipel, der zu den weltbesten Sprintern zählt, sowie Nikias Arndt und Simon Geschke, die bereits beim Giro und der Tour Etappen gewinnen konnten. Der deutsche Lokalmatador Nico Denz aus Remetschwiel ist in diesem Jahr nicht mit dabei, da er in der nächsten Woche an der Route du Sud in Südfrankreich am Start ist.

Die Tour de Suisse beginnt in Frauenfeld im Kanton Thurgau, wo es am Samstag ein Mannschaftszeitfahren und am Sonntag ein Rundstreckenrennen gibt. Die dritte Etappe über 182 Kilometer führt am Montag von Oberstammheim nach Gansingen in den Kanton Aargau. Die Etappe beginnt mit zwei Extrarunden durch das Zürcher Weinland, wobei das Peloton zweimal das Geburtshaus der Schweizer Radsportlegende Ferdi Kübler passiert. Der ehemalige Straßenweltmeister und Tour-de-France-Gewinner wuchs in der Lottstetter Nachbargemeinde Marthalen auf und starb im Dezember 2016 im Alter von 97 Jahren.

Im Zürcher Weinland werden zwölf Dörfer durchfahren, ehe die Rennstrecke über das Flaachtal und Bülach in den Kanton Aargau verläuft. Neben dem Spitzensport auf den Straßen wird den Besuchern einiges mehr geboten. Eine Stunde vor den Radfahrer fährt eine lange Sponsoren-Autokarawane voraus und verteilt Werbegeschenke an die Zuschauer. Im Zielgelände der jeweiligen Etappen ist jeden Tag eine Zeltstadt mit Wettbewerben und Attraktionen aufgebaut. Am Start- und Schlusswochenende gibt es in den Etappenroten zudem eine Bike Expo mit zahlreichen Ausstellern.