Lottstetten vor 2 Stunden

Tödlicher Unfall in Lottstetten: Abfahrt beim Kalchhof an der B 27 soll entschärft werden

An der Einfahrt beim Kalchhof an der B 27 mehren sich schwere Unfälle – vergangene Woche gab es sogar einen tödlichen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden Maßnahmen zur Entschärfung diskutiert: Etwa Tempo 30 und ein Linksabbiegeverbot.