Drei Lottstetter Vereine dürfen sich über einen unerwarteten Geldsegen freuen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, eine Spende der Sparkasse Hochrhein über 6010 Euro für einen gemeinnützigen Zweck zu gleichen Teilen an den Förderverein der Grundschule, an den Skiclub und an den Musikverein zu verteilen.

Stellenausschreibung im April

In Vorbereitung auf die politischen Ereignisse in diesem Jahr hat der Gemeinderat die Bildung eines Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 mit Bürgermeister Jürgen Link als Vorsitzendem beschlossen. Weiter wurde über mehrere Beisitzer und Stellvertreter beraten. Ebenso beschlossen wurde die Bildung eines Gemeindewahlausschusses für die Bürgermeisterwahl am 7. Juli. Bereits in der Gemeinderatssitzung im Januar hatte der amtierende Bürgermeister Jürgen Link angekündigt, nicht mehr kandidieren zu wollen. Eine entsprechende Ausschreibung für die Stelle eines hauptamtlichen Bürgermeisters soll am 12. April im Mitteilungsblatt und einen Tag später in der Presse veröffentlicht werden.

"Wir prüfen das", sagte Bürgermeister Jürgen Link auf Antrag, den Campingplatz mit freiem oder begrenzt freiem WLAN zu verssorgen. Dem Sonntagsverkauf anlässlich der Hausmesse des Gewerbevereins Jestetten am 31. März stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. Auch der Fortschreibung des Teilregionalplans "Oberflächennahe Rohstoffe" für die Region Hochrhein-Bodensee stimmte der Gemeinderat Lottstetten ohne weitere Stellungnahmen zu. Grünes licht gab es auch für alle vier Anträgen auf Neubauten und Änderungen von Bauplänen auf Gemeindegebiet.

Thomas Kolic verlässt Gemeinderat

Im weiteren Verlauf der Sitzung stimmte der Gemeinderat ebenfalls einstimmig dem Ausscheiden von Thomas Kolic aus seinen Reihen zu. Der SPD-Gemeinderat zieht aus Lottstetten weg. Aufgrund von Abwesenheit Kolics fielen die Überreichung des Abschiedsgeschenks und die Abschiedsrede aus.

Als Termin für den Neubürgerempfang wurde der 12. März festgelegt.