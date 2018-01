Lottstetten So läuten die Schweizer Nachbarn die Fasnacht ein

Mit dem Bärchtelistag am 2. Januar hat in Rafz die Narretei begonnen. Am Umzug nahm auch die neu gegründete Räuberzunft Klettgau-Wutachtal sowie die Grenzgänger Klettgau teil.

Lottstetten (thg) Der Berchtoldstag ist im Kanton Zürich ein Ruhetag nach kommunalem Recht, der insbesondere in reformierten Gemeinden mit besonderen Brauchtümen verbunden ist. In Rafz ist der "Bächtelistag" der Auftakt zur Fasnacht, der in der Rafzerfeld-Metropole eine lange Tradition hat. Es schien, als hätte sich das ganze Rafzerfeld zum Bächtele versammelt, als zahlreiche Menschen in die Rafzer Märktgass strömten, wo sich der Umzug mit 20 närrischen Gruppen in Bewegung setzte. Allen voran die Schaffhauser Guggenmusik "Schmatz die Gurken", denen verschiedene Fußgruppen, weitere Guggenmusiken und Umzugswagen folgten und die Zuschauer mit Konfetti bewarfen oder Süßigkeiten verteilten.

Zahlreiche Narren mit furchterregenden Masken der Perchten sprangen auf der Straße herum und wollten wohl den Winter vertreiben, der im Rafzerfeld noch gar nicht angekommen ist. Einige Gruppierungen verkündeten ihren Unmut oder gaben ihre kleinen und großen Wünsche preis. "Wir wollen mehr Schnee", war auf einer Tafel einer Kindergruppe zu lesen.

Aus der deutschen Nachbarschaft kamen die neu gegründete Räuberzunft Klettgau-Wutachtal und die Waldgeister und Nachtschattenhexen aus Donaueschingen. Mit einem großen Fasnachtswagen waren auch die Grenzgänger Klettgau mit dabei. Für die grenzübergreifende Fasnachtsgruppe war es der erste von acht Umzügen, an denen sie teilnehmen wird. Auf ihrer Agenda stehen auch die Narrentreffen in Schwerzen, Geißlingen, Wutöschingen und Stühlingen. Nach dem halbstündigen Konvoi ging die Party auf dem Platz zwischen Kirche und Ortsmuseum übergangslos weiter.

Die schönsten Kindermasken wurden prämiert und sämtliche Guggenmusiken gaben ein großes Monsterkonzert, ehe sich die Musikformationen und Besucher in die Beizli, Keller und Festzelte verteilten, wo bis in die frühen Morgenstunden "gebächtelt" wurde.

In Rafz gibt es um den Jahreswechsel neben dem "Bächtele" auch noch einen besonderen Silvesterbrauch. Dabei werden in der Nacht zum Silvestertag herumliegende Gegenstände vor den Häusern eingesammelt und auf einem Platz in der Dorfmitte deponiert. Werden sie Sachen nach drei Tagen nicht abgeholt, werden sie entsorgt. Wie Gemeindepräsident Jürg Sigrist bemerkte, wollte man mit diesem Brauch früher die Leute insbesondere zum Jahresende für etwas mehr Ordnung im Dorf anhalten. "Der Rafzer Silvesterbrauch hat abgenommen, heute müssen wir froh sein, wenn die Leute selbst nicht noch ihren Unrat dazulegen", bemerkte der Gemeindepräsident.