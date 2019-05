von Ingrid Ploss

Zur Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins begrüßte der Vorsitzende Günther Haberstock viele Mitglieder sowie Bürgermeister Jürgen Link. "Wir sind froh, dass das vergangene Jahr wieder ohne Unfälle und Störungen verlief", so der Vorsitzende. Die Sanierung des Locherhof-Brunnens konnte mit 30 Prozent Zuschüssen seitens der Gemeinde bewerkstelligt werden. Einweihung ist 10. Mai. Von Wegepaten wurden in über 100 Stunden 77 Kilometer Wanderwege betreut.

Rückblickend auf das vergangene Vereinsjahr erwähnte er die Familien-Wanderungen, Wanderungen der Ortsgruppe sowie Bergtouren als Höhepunkte. Erfolgreich waren auch die zehn Mittwochs-Wanderungen, die mit durchschnittlich zwölf Teilnehmern durchgeführt wurden. Insgesamt waren 582 Personen an 36 Tagen 455 Kilometer unterwegs.

Auch im neuen Vereinsjahr wird die Wanderwege-Betreuung fortgesetzt. Beseitigt werden sollen Erdrutsche an der Römerbrücke; die Treppe zum Rhein in Balm wird saniert. Außerdem werden Sitzbänke in Schuss gehalten. Die Mitgliederzahl des Vereins konnte mit 161 stabil gehalten werden, dank der guten Werbung von Familie Dinkel-Niederhuber. "Es sieht gut aus mit der Entwicklung des Vereins, besonders der Familiengruppe", freut sich Günther Haberstock.

Dennoch gebe es ernsthafte Probleme. "Auf einigen Posten gibt es keine Stellvertreter. Bei Ausfall der Amtsinhaber bedeutet das ein sofortiges Aus", betonte der Vorsitzende. So fehlen stellvertretende Kassen-, Wander und Pressewarte. Neue Schriftführerin ist Claudia Benz; stellvertretender Wege- und Naturschutzwart ist Randolf Thiel. Wiedergewählt wurden der 2. Vorsitzende Richard Achilles, Kassiererin Rosmarie Schudel und Wegewart Hans-Jürgen Bindemann. Für ein Jahr wurde Christoph Ruess zum Naturschutzwart ernannt.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Ingrid Bindemann, Hans-Jürgen Bindemann und Georg Czech geehrt.