Lottstetten vor 31 Minuten

Schnelles Internet kommt nach Nack

17 neue Breitband-Hausanschlüsse entstehen in Nack. Die Arbeiten sollen in zwei Monaten beendet sein. Übertragungsgeschwindigkeit von 200 Mbit/s stehen dann zur Verfügung. In einem zweiten Ausbauabschnitt werden die Anschlüsse optimiert und die Bandbreite auf 400 Mbit/s erhöht.