Lottstetten Mit dem Cello auf dem Velo: Dänin macht bei ungewöhnlicher Konzertreise auch Halt in Lottstetten

Die Cellistin Ina Riegels aus Dänemark ist auf einer außergewöhnlichen Konzertreise: Rund 1000 Kilometer fährt sie den Rhein entlang bis an die Nordsee und gibt auf ihrer Reise an 35 Orten ihre Konzerte. Am kommenden Montag spielt die 34-Jährige in der alten Volkshalle in Lottstetten.

Die dänische Musikerin Ida Riegels fährt mit dem Rad und dem Cello entlang des Rheins und spielt unterwegs die Musik von Johann Sebastian Bach und eigene Kompositionen. Über Sankt Gallen und den Thurgau kommt sie am kommenden Montag nach Lottstetten, wo sie um 19 Uhr in der alten Volkshalle das erste Mal in Deutschland spielen wird.

Zehn Konzerte am Hochrhein

Beidseits des Hochrheins wird sie insgesamt zehn Konzerte geben. Auf deutscher Seite am 5. Mai in der Bergkirche Kadelburg, am 6. Mai, in der Altkatholischen Kirche in Bad Säckingen und am 7. Mai im ehemaligen Gasthaus Adler in Harpolingen. Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr.

Ida Riegels studierte am Königlichen Dänischen Musikkonservatorium in Kopenhagen Cello, Blockflöte und Klavier und schloss die britische Royal School of Music mit Auszeichnung ab. Die junge Frau mit dem großen Freiheitsdrang entschloss sich, nach dem Examen ihr Geld nicht in einem Orchester, sondern als freischaffende Musikerin zu verdienen.

Bei ihren Konzerten will sie viel reisen und interessanten Menschen begegnen. Seit vier Jahren ist die Profimusikerin mit dem Cello und Bachs Musik im Gepäck in der ganzen Welt unterwegs und gibt jährlich bis zu 80 Konzerte. Sie spielte in Indien, Washington und Bhutan.

Auf den Spuren Johann S. Bachs

Im vergangenen Jahr begab sie sich mit dem Rad auf eine Reise, die Johann Sebastian Bach vor 300 Jahren selbst unternahm, als er von seiner Kirche in Arnstadt/Thüringen ins über 400 Kilometer entfernte Lübeck wanderte, um den Komponisten und Orgelmeister Dietrich Buxtehude zu treffen.

"Nächtelang mit Google Maps zugebracht"

Mit einem neungängigen Damenrad und dem geschulterten Cello ist die 34-jährige Cellistin und Komponistin bereits seit einer Woche unterwegs. "Ich habe nächtelang mit Google Maps zugebracht, um herauszufinden, wo ich überall entlang des Rheins auftreten könnte", sagte Ida Riegels, die auf ihrer Radtour insgesamt 35 Konzerte gibt. Die offizielle Streckenlänge des Rheins beträgt 1233 Kilometer. Weil einige Konzerttermine jedoch zeitlich zu nah beieinander liegen, muss sie abkürzen und hat eine Routenlänge von 1000 Kilometer ausgerechnet.

Den Rhein entlang bis an die Nordsee

Eigentlich wollte sie die Konzertreise bei der Rheinquelle am Tomasee beginnen, doch wegen des langen Winters musste sie ihr Eröffnungskonzert unweit nach Tschamut verlegen. Die Route führt bis nach Holland, wo der Rhein bei Hoek in die Nordsee mündet. In den beiden Satteltaschen hat die Musikerin neben dem Konzertkleid und den feinen roten Schuhen auch ein kleines Laptop, um den Blog zu aktualisieren, den sie auf ihrer Internetseite (www.ida-riegels.dk) aufgeschaltet hat.

Unterwegs mit knallrotem Instrumentenkoffer

Erstmals hat Ida Riegels auch ihr selbst gebautes Cello in ihren knallroten Instrumentenkoffer gepackt, das aus einem Geigenbaukurs entstanden ist, den sie im letzten Jahr in Cambridge besucht hatte. "Das Cello ist genau auf meinen Körper zugeschnitten und klingt wunderbar weich und warm", schwärmt die Musikerin.

Da es erst kurz vor der Tournee fertig geworden ist, reichte es allerdings nicht mehr für eine Lackierung. Bei ihren Konzerten wird die junge Dänin auch von ihrer ungewöhnlichen Radtour erzählen, die sie mit Sponsoren und Kollekten finanzieren will. "Ich bin einfach nur noch gespannt, was mir der Rhein auf meiner Reise noch alles schenken wird", schwärmt Ida Riegels.