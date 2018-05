Lottstetten Mit Bach den Rhein entlang: Dänin Ida Riegels ist für ihre besondere Konzertreise mit dem Cello auf dem Fahrrad unterwegs

Die Dänin Ida Riegels erreicht mit dem Cello auf dem Fahrrad Lottstetten und gibt Konzert in der alten Volkshalle.

"Ich habe bei der Anfrage der Musikerin schon gespürt, dass es ein besonderes Ereignis für Lottstetten wird", sagte Stephan von Schneyder, Vorsitzender der Frohen Radler. Rund 100 Besucher füllten die alte Volkshalle beim Konzert der Dänin Ida Riegels, die vor einer Woche am Quell des Rheins zu einer Radtour aufgebrochen ist, die sie am 15. Juni zur Mündung an die Nordsee führt. Unterwegs gibt sie mit ihrem selbst gebauten Cello 35 Konzerte.

"Ich habe den Eindruck, hier gibt es immer Frühling, Sonne und nette Menschen", bemerkte die Musikerin, die ihr Konzert mit eigenen Capriccios begann, Musikstücken, die sich mit freien und spielerischen Interpretationen nicht unbedingt an traditionellen Formen orientieren. "Für mich ist diese Musik so faszinierend, weil sie eine Art Sprache ist, die ohne Worte auskommt und von den meisten Menschen verstanden wird", sagte Ida Riegels. Im Hauptteil spielte sie die Cellosuite in G-Dur BWV 1007 von Johann Sebastian Bach.

Hochkonzentriert agierte die junge Frau mit ihrem Instrument, während manche Besucher einfach die Augen schlossen, um sich die Musik bis tief in die Seele einzuverleiben. Ida Riegels demonstrierte dabei die Vielfalt ihres Streichinstruments. Das Cello klang leise und zart wie ein Frühlingsmorgen oder auch laut und gewaltig wie ein Abendgewitter.

Der dritte Konzertteil bestand aus Eigenkompositionen, mit denen Ida Riegels die Vielfalt ihrer Gefühlslagen musikalisch zum Ausdruck brachte. Das letzte Stück war eine Hommage an die Loreley, den wohl berühmtesten Abschnitt des Rheins, wo die dänische Cellistin und Komponistin am 29. Mai ein Vollmond-Konzert gibt. Nach einer Ballade von Clemens Brentano soll dort eine schöne Nixe mit ihrem Gesang den Männern den Verstand geraubt und ihnen letztendlich den Tod gebracht haben. In dem dramatischen Stück vermittelte das Cello das Rauschen der Wogen, und das betörende Singen der Loreley kam aus dem Mund der Cellistin. Die begeisterten Besucher bedankten sich mit lang anhaltendem Applaus für das einstündige Konzert. Als Zugabe stimmte Ida Riegels noch "Happy Birthday" für das Geburtstagskind Yvonne Hochenbichler an, die zusammen mit ihrer Familie, dem Radfahrerverein und der Männerturngruppe des Turnvereins das besondere Event organisiert hatte.

Nach dem Konzert-Teil erklärte Ida Riegels den Besuchern noch, wie die Töne an ihrem Streichinstrument entstehen. Die Kinder nutzten dabei die Gelegenheit, am Cello selbst Hand anzulegen. Der Lottstetter Radsportler Hanspeter Meier brachte es auf den Punkt: "Ich bin sehr beeindruckt, wie die zierliche Frau mit einem Damenrad, zwei Packtaschen und einem Cello auf dem Rücken 1000 Kilometer entlang des Rheins fahren kann!" Das nächsten Konzerte auf der Cello-Velotour von Ida Riegels ist am Samstag, 5. Mai, 19 Uhr, in der Bergkirche Kadelburg.