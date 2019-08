von Thomas Güntert

Auf ihrer Sommertour besuchte die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller mit ihrem Vorgänger Felix Schreiner und Thomas Strobl, Minister des Landtags für Digitalisierung und CDU Landesvorsitzender, die Firma Vetter Kabelverlegetechnik in Lottstetten. Harald Vetter stellte den Politikern und einigen geladenen Gästen die familiengeführte Firma vor, die Produkte für die Strom- und Glasfaserkabelverlegetechnik entwickelt und vertreibt, aber selbst keine Kabel verlegt.

Thomas Strobl (rechts) interessierte sich für die komplexe Kabelverlegetechnik. Neben ihm der Firmengründer Herbert Vetter. | Bild: Thomas Güntert

Die Firma wurde vor knapp 50 Jahren von Herbert Vetter als Einzelunternehmen gegründet und verfügt mittlerweile über 42 Mitarbeiter, die beim Marktführer für einen Jahresumsatz von über 20 Millionen Euro sorgen.

Thomas Strobl lobte die Philosophie der Firma, die in der Wirtschaftskrise Anfang dieses Jahrzehnts die Leute nicht nur gehalten, sondern neue Arbeitskräfte eingestellt hat und mit Fachkräften aus der Krise gekommen ist.

Bei der Firma Vetter wurden die Politiker in die Welt der Kabelverlegetechnik eingeführt (von links): Harald Vetter, Thomas Weigel, Sabine Hartmann-Müller, Felix Schreiner und Thomas Strobl. | Bild: Thomas Güntert

Thomas Weigel führte danach im Seminarraum in die komplexe Materie Strom- und Glasfaserkabelverlegungstechnik ein. Der technische Betriebsleiter bedauerte, dass es den Beruf Kabelverleger nicht gibt und betonte dass das Wichtigste an der Kabelverlegung die Qualität des Kabelnetzes sei. Oftmals würden jedoch ungeschulte Arbeitskräfte und mangelhaftes Material eingesetzt. Weigel forderte strengere Qualitätskontrollen auf den Baustellen.

Der Firmengründer Herbert Vetter im Gespräch mit Felix Schreiner, Thomas Strobl und Sabine Hartmann-Müller. | Bild: Thomas Güntert

Strobl erinnerte sich an seine erste Rede als Minister für Digitales vor drei Jahren im Landtag. Als er versprochen habe, dass die Regierung bis in den hintersten Schwarzwaldhof das schnelle Internet bringen werde, hätten alle gelacht. In Europa ist das Verlegen von Glasfasern Sache der Privatwirtschaft und die Politik kommt erst ins Spiel, wenn es der Markt nicht mehr regeln kann.

Aufgrund den schwierigen topografischen Bedingungen rechnet sich für die Telekommunikationsanbieter eine Glasfaserverlegung im Schwarzwald nicht und Landkreise und Gemeinden können solche Projekte nicht finanzieren.

Thomas Weigel überreichte Thomas Strobl das Buch „Best of“, das er über Kabelnetze geschrieben hat. | Bild: Thomas Güntert

Die Landesregierung hat bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts eine Milliarde Euro für Digitalisierungsaktivitäten in Baden-Württemberg bereitgestellt. Etwa die Hälfte davon geht an die Kommunen, insbesondere im ländlichen Raum. Strobl bemerkte, dass die Landesförderung seit dem 1. Februar mit der Bundesförderung verschraubt ist und Land und Bund zusammen 90 Prozent der Kosten übernehmen. Felix Schreiner betonte, dass ohne die Strobl-Millionen, im Landkreis Waldshut wohl kein Backbone Netz gebaut würde. Im Jahr 2016 hat die Landesregierung von den 140 Euro Landeszuschüssen, die sie vergab, 80 Millionen dem Landkreis Waldshut zur Verfügung gestellt.

Der technische Mitarbeiter Albert Zoller und Markus Schlegel (rechts) zeigten Alexander Knobel, Felix Schreiner, Thomas Strobl, Herbert Kübler und Sabine Hartmann-Müller (von links) wie die Glasfasereinblastechnik funktioniert. | Bild: Thomas Güntert

Der Bundestagsabgeordnete kritisierte, dass Strobls Vorgänger diesbezüglich nie zu einer Entscheidung gekommen sind. „Thomas Strobel und die damalige Stühlinger Bürgermeisterin Isolde Schäfer haben in nächtlichen Sitzung geschaut, wie man diese Kuh vom Eis holt“, so Schreiner. Bezüglich dem Mobilfunknetz 5 G bemerkte Strobl, dass es im Schwarzwald dafür zehn Mal so viele Sendemasten braucht wie bisher, und alle glasfaserbasiert sein müssen. „Wir haben oft schon ein Problem, wenn wir nur einen Mast aufstellen wollen“, sagte Strobl und betonte, dass es ohne schnelles Internet keine Zukunft gibt. „Für keinen“, so Strobl.

Der technische Mitarbeiter Albert Zoller zeigte Thomas Strobl, Felix Schreiner und Sabine Hartmann-Müller (von links) wie die Glasfasereinblastechnik funktioniert. | Bild: Thomas Güntert

Im Anschluss an die theoretische Einführung gaben die technischen Mitarbeiter Albert Zoller und Markus Schlegel praktische Vorführungen in der Glasfasereinblastechnik. Thomas Weigel überreichte Thomas Strobl nach seinem zweistündigen Besuch als Abschiedsgeschenk das Buch „Best of“ , das er über die Glasfasernetze geschrieben hat.