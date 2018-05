Lottstetten Lottstetten tritt geplanter Waldgenossenschaft bei

Die Gemeinde Lottstetten tritt der neuzugründenden Waldgenossenschaft Südschwarzwald bei, die dann künftig die Holzvermarktung der Mitgliedsgemeinden genossenschaftlich übernimmt. Ab dem Jahr 2018 wird ein neuer Zehn-Jahres-Plan festgelegt, der auch den Hiebsatz neu regelt.

Der Bewirtschaftungsplan für den Gemeindewald 2018 mit einer Fläche von 210 Hektar soll wieder mit einem Hiebsatz von 1000 Hektar durchgeführt werden. Forstamtsmann Ralf Göhrig erläuterte das geplante Zahlenwerk, das am Ende ein Ergebnis von 3380 Euro an Gewinn aus dem Holzverkauf ausweist.

Ab dem Jahr 2018 wird ein neuer Zehn-Jahres-Plan festgelegt, der auch den Hiebsatz neu regelt. Diesbezüglich wurde von zwei Ratsmitgliedern ein Antrag für die Reduzierung des jährlichen Hiebsatzes gestellt, um der Naherholung und dem ökologischen Gleichgewicht mehr Rechnung als dem wirtschaftlichen Nutzen zu tragen. Hauke Schneider und auch Axel Holzscheiter sind der Meinung, insbesondere im Hardtwald sollten mehr Bäume erhalten werden, da bedingt durch das Eschtriebsterben und auch durch den Borkenkäfer schon genug Holz anfällt, das aus dem Wald geholt werden muss.

Ratsmitglied Stefan Rehm hielt jedoch dagegen, dass die Waldbewirtschaftung die Gemeinde viel Geld kostet und ein entsprechender Holzeinschlag deshalb notwendig ist. Der Antrag auf Reduktion von 1000 Festmeter auf 800 Festmeter Holzeinschlag wurde mit acht Gegenstimmen und zwei Enthaltungen abgelehnt.

Da ab dem Jahr 2018 bedingt durch das Kartellverfahren gegen das Land Baden-Württemberg das Bundeswaldgesetz bezüglich des Holzverkaufs und der Waldbewirtschaftung neu geregelt ist, hat der Gemeinderat dem Beschluss zugestimmt, dass die Gemeinde Lottstetten der neuzugründenden Waldgenossenschaft Südschwarzwald beitritt, die dann künftig die Holzvermarktung der Mitgliedsgemeinden genossenschaftlich übernimmt.

In diesem Zuge wird der Vertrag mit der Holzverkaufsstelle des Landratsamtes in Stühlingen gekündigt, da der Holzverkauf künftig nicht mehr staatlich organisiert sein darf. Die privaten Waldbesitzer können als Einzelpersonen der Genossenschaft jedoch nicht beitreten, durch die Gründung von Forstbetriebsgemeinschaften, die dann jedoch Mitglied innerhalb der Waldgenossenschaft werden können, besteht auch für die privaten Waldbesitzer eine Möglichkeit sich gemeinsam am Holzmarkt zu positionieren.