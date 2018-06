Lottstetten Lottstetten bekommt ein weiteres Hotel

Familie Holzscheiter baut Übernachtungsangebot aus. Eine Unterkunft in Holzständerbauweise mit 16 Zimmern über drei Stockwerke soll entstehen.

Das Hotelgewerbe und die Gastronomie in Lottstetten boomen. Die letzte Hoteleröffnung ist noch gar nicht lange her: 2015 erweiterte Axel Holzscheiter sein Übernachtungsangebot mit dem Neubau eines Hotels und bietet seitdem in elf modernen Zimmern 24 Betten für Geschäftsreisende und Urlauber.

"Unsere Übernachtungsangebote wurden so gut angenommen, dass wir stets mehr Buchungsanfragen haben, als wir Gäste unterbringen können", bestätigt Holzscheiter und ergänzt: "Deshalb haben wir uns recht bald entschieden, ein zweites Hotel neben das erste zu bauen."

Das bestehende Hotel befindet sich in einer umgebauten Scheune, das zweite ist ein komplett neu erstelltes Gebäude in Holzständerbauweise. Beide Gebäude werden mit Erdwärme in Verbindung mit Photovoltaik beheizt. Das Baugrundstück war ein unbebauter Garten auf einer Anhöhe hinter dem ersten Hotelgebäude. Die beiden Häuser sind baulich nicht miteinander verbunden, verfügen jedoch nach Fertigstellung über eine gemeinsame Außenterrasse, die bei Sonnenschein auch gastronomisch genutzt werden kann.

Mit 16 Zimmern, die bei endgültigem Ausbau über drei Stockwerke verteilt sind, wird die Kapazität der Holzscheiter-Hotels mehr als verdoppelt, somit stehen dann über 50 Betten zur Verfügung, sodass ohne Schwierigkeiten auch eine Bus-Reisegruppe ausreichend Platz findet. Die Zimmer sind mit durchschnittlich 25 Quadratmetern sehr geräumig, alle haben große bodentiefe Fenster und verfügen mit eigenem Badezimmer, TV und Internet alle über einen gehobenen Standard. Außerdem bietet das neue Haus auch ein Zimmer für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Die meisten Gäste kommen laut Holzscheiter entweder um Urlaub zu machen, Familienangehörige, die hier leben und arbeiten zu besuchen oder als Geschäftsreisende, die in der Region Aufträge abwickeln, bei Unternehmen zur Fortbildung weilen oder Seminare leiten.

"Besonders beliebt ist die Region bei Fahrradtouristen, die die Einzigartigkeit des Hochrheins zwischen Schaffhausen und Waldshut sehr schätzen", weiß der Hotelbesitzer. "Ich sehe, dass der Tourismus hier in der Region immer mehr an Attraktivität gewinnt und deshalb permanent Zuwächse zu verzeichnen sind", so der Gastronom weiter.

Durch die Kooperation mit einem Fahrradgeschäft, das auch E-Bikes verleiht und einem Kanu-Service, der geführte Touren und Kanuverleih anbietet, ist Holzscheiter auch für den aktiven, unternehmungslustigen Touristen bestens vorbereitet, spezielle Angebote im Bereich "Bett & Bike" werden sehr gerne gebucht. Die Gäste können ihr Frühstück am Büffet auswählen oder auch á la Carte bestellen, das Restaurant mit Bistro im Haupthaus der Holzscheiter-Gastronomie ist an allen Wochentagen geöffnet.

Für Familien-, Gruppen- oder Firmenveranstaltungen steht ein großer Eventraum zur Verfügung. Ist der Neubau spätestens im Herbst fertig, kann Holzscheiter mit rund 1000 Quadratmetern Nutzfläche eine gute Alternative zu den renommierten Hotels in der Region bieten.