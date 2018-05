Lottstetten Lesung in Lottstetten: Jan Böttcher stellt seinen neuesten Roman vor

Jan Böttcher stellt seinen neuesten Roman "Kaff" in Lottstetten vor. Bei der Lesung kommen der Humor und die Musik nicht zu kurz.

Seit zehn Jahren macht die Erzählzeit ohne Grenzen Station in der Gemeinde Lottstetten und in diesem Jahr kam der Berliner Autor, Jan Böttcher, in die Grenzlandgemeinde und hatte hierzu seinen neuesten Roman, "Das Kaff", mitgebracht. Der Saal im Hotel "Holzscheiter" war proppevoll, kurzfristig beigeschaffte Stühle verhinderten, dass die zu spät Gekommenen haben stehen müssen.

Dies kann auch als Erfolg der Gemeinde Lottstetten verstanden werden, offenbar hatte Maja Sutter vom kommunalen Kulturamt die richtigen Kanäle bedient, um Interessenten anzusprechen. Bürgermeister Jürgen Link begrüßte das Publikum und natürlich den Gast aus der fernen Hauptstadt, der 1973 geboren in Lüneburg, nicht nur als Schriftsteller sondern auch als Sänger und Songtexter der Band "Herr Nilson" einen Namen gemacht hat. Für die musikalische Umrahmung indes war allerdings Lokalmatador Ernst Klos mit Saxophon und Klarinette zuständig und dieser erledigte diesen Part erwartungsgemäß mit Bravour.

Autor Jan Böttcher taucht in seinem Roman in das Leben einer Kleinstadt ein. Erzählt wird die Geschichte eines Bauingenieurs, der nach langen Jahren in einer Metropole in seine provinzielle Heimatstadt zurückkehrt, um dort ein Wohnungsbauprojekt zu verwirklichen. Wortgewaltig, wortspielerisch, manchmal bis zur metaphorischen Schmerzgrenze aber immer mit einer reichlichen Portion Humor, blickt der Protagonist mit großstädtischer Abgeklärtheit auf die Daheimgebliebenen und gerne hätte man erfahren, wie denn die Geschichte ausgegangen ist.

Das Literaturfestival Erzählzeit ohne Grenzen findet zwischen 7. und 15. April zwischen dem Jestetter Zipfel und dem Hegau mit 33 Autoren bei 59 Veranstaltungen in 40 Gemeinden diesseits und jenseits der Grenze, also grenzenlos, statt.