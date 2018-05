Lottstetten Kindergarten schon wieder zu klein

Gemeinderat ändert Betriebserlaubnis zugunsten größerer Gruppenstärke. Auch teilweises Platz-Sharing soll zur Überbrückung helfen.

Der Kindergarten "Hand in Hand" ist trotz der jüngsten baulichen Erweiterung für eine weitere Gruppe schon wieder am Limit. "Wir haben im Kindergartenjahr 2017/18 alle Plätze belegt, es besteht bereits eine Warteliste", erklärten die Leiterinnen Nicole Kummle und Sarah Güntert im Gemeinderat. Um weitere zehn Plätze zu schaffen, besteht die Möglichkeit, für die Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten und Kinder ab einem Jahr die Betriebserlaubnis zu ändern. In dieser Gruppe sind dann künftig Kinder unter drei Jahren Alters gemischt untergebracht, dadurch können statt 15 nun 25 Kinder betreut werden.

Insgesamt hat der Kindergarten dann 105 Plätze. Damit sind dann die Kapazitäten ausgeschöpft. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Platz-Sharing von 20 Prozent der Gruppenplätze. Dies bedeutet, dass sich zwei Kinder einen Kindergartenplatz teilen. Die Kinder kommen dann nur an den jeweils gebuchten Tagen in den Kindergarten, dies ist besonders in der Kleinkindgruppe praktikabel, da viele Eltern diese Möglichkeit für sinnvoll erachten. Hier regten die Kindergarten-Leiterinnen ein Sharing-Volumen von 40 Prozent an.

Dafür ist jedoch ebenfalls eine Änderung der Betriebserlaubnis notwendig, außerdem müssen für die Einführung des Platz-Sharings die Gebührenordnung geändert und der Personalschlüssel um 0,25 Stellen erweitert werden. "Die Platzsituation ist im Kindergarten absolut nicht planbar, deshalb müssen wir immer wieder neu überlegen und entscheiden, wie wir der Verpflichtungen auf ein Anrecht eines Kindergartenplatzes nachkommen", betonte Bürgermeister Jürgen Link. Die starke Auslastung des Kindergartens führt Link auf die große Nachfrage nach Wohnungen und die rege Bautätigkeit in der Gemeinde Lottstetten zurück.

Eventuell muss die Gemeinde den Kindergarten nochmal erweitern, denn bis dato sind 31 Neuanmeldungen für das neue Kindergartenjahr verzeichnet, im September wechseln aber nur 23 Kinder in die Schule. Wie viele zugezogene Familien noch Plätze benötigen, seit noch offen, so Jürgen Link.

Neues Beschwerdemanagement

Der Gemeinderat hat außerdem die Änderung der Benutzungsordnung des Kindergartens beschlossen. Künftig müssen die Eltern darüber Auskunft geben, ob sie an einer Impf-Aufklärung teilgenommen haben. Falls nicht, muss die Kindergartenleitung an das Gesundheitsamt eine entsprechende Meldung machen. Auch das Beschwerdemanagement wurde ergänzt. Im Detail geht es darum, dass ausführlicher dargestellt werden muss, wie sich Kinder in der Einrichtung beschweren können. Dazu findet regelmäßig ein Gesprächskreis statt, wo die Kinder Raum und Zeit haben, gemeinsam über zu klärenden Themen zu sprechen. Dies bedarf einer ausführlicheren und täglichen Dokumentation, weshalb es wichtig ist, dass die Kindergartenleitung für solche Aufgaben von der allgemeinen Erziehertätigkeit frei gestellt ist.