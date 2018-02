Lottstetten Jux-Wettbewerb bereitet Spaß

Das Spiel ohne Grenzen sorgt für große Begeisterung. Närrischer Wettstreit lockt rund 300 Teilnehmer.

Lottstetten – 414 Euro für den Narrenbaum, so tief musste Thomas "Jagger" Schmid in die Tasche greifen. Nach einer spannenden, informativen und abwechslungsreichen Versteigerung schlug Berti Kübler schließlich bei dieser Summe zu.

Zum letzten Mal, im Übrigen, denn nachdem er das Amt des Narrenbaumversteigerers im Jahre 2005 übernommen hatte, ist nun, 13 Jahre später Schluss. Im kommenden Jahr muss ein anderer gefunden werden, der die fasnächtliche Trophäe anpreist und an den Mann oder die Frau bringt.

Wie auch an anderen Orten setzen die Ferien über die Fasnachtstage dem närrischen Brauchtum zu, so dass viele Lottstetter, die früher gerne zu den Fasnachtsveranstaltungen gekommen waren, heute lieber zum Ski fahren gehen und lediglich der harte Kern die Traditionen fortführt.

Dennoch waren immerhin rund 300 Teilnehmer und Gäste zum Spiel ohne Grenzen auf den Platz vor dem Bischof-Stark-Haus gekommen und den eiskalten Nachmittag mit viel Wind und ein paar warmen Sonnenstrahlen genossen. Später am Abend, als die Guggenmusiken aus Altenburg, Jestetten und Rheinau bei einsetzender Dunkelheit die Luft mit schrägen Klängen füllten, fanden noch deutlich mehr Menschen den Weg zur Lottstetter Fasnacht.

Viel Spaß hatten alle bei den teilweise skurrilen Spielen wobei, was wiederum typisch menschlich ist, die Missgeschicke mehr Gefallen fanden, als die perfekten Darbietungen. Es ist aber auch wirklich eine Herausforderung für die Lachmuskeln, zu sehen, wie beispielsweise vier Menschen auf jeweils zwei Skiern versuchen vorwärts zu kommen und dann im besten Falle, alle übereinander purzeln.

Moderiert wurden die närrischen Wettkämpfe, wie auch schon in der Vergangenheit, gewohnt souverän, ebenfalls von Berti Kübler. Wer schließlich den Wettstreit gewonnen hatte, war dann auch gar nicht mehr so wichtig und ging irgendwo in der allgemeinen Feierlaune unter.

Begonnen hatte die Veranstaltung mit dem Fassanstich, Freibier und Böllerschüssen gegen die Mittagszeit, das Motto lautete: "Hollywood – Stars in L-Town" und so zeigte sich das Bischof-Stark-Haus geschmückt mit unzähligen Filmplakaten aus vergangenen Tagen.