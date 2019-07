von Ralf Göhrig

„Es hilft nicht zu jammern, wir müssen nach vorne schauen und klimastabile Wälder anlegen“, sagte Bürgermeister Jürgen Link anlässlich eines Ortstermins im Lottstetter Schneckenberg. Dort hatte der Borkenkäfer ganze Arbeit geleistet und in einem Südhang einige Hektar Gemeinde- und vor allem Privatwald vernichtet.

Gut zu erkennen ist das Brutbild des Buchdruckers und die weißen Larven des Käfers. Hier fand die Aufarbeitung rechtzeitig statt, die Larven sterben, es gibt keine nächste Käfergeneration. | Bild: Ralf Göhrig

Neue Baumarten

Überraschend war dies nicht gewesen, denn dieser Südhang ist alles andere, als der geeignete Standort für Fichten.

Kreis Waldshut Der Landkreis Waldshut hat jetzt eine Borkenkäfermanagerin: Elena Kummer sagt dem Schädling den Kampf an Das könnte Sie auch interessieren

Das ehemalige Forstamt Jestetten hatte dort bereits vor 30 Jahren rund zwei Hektar Staatswald in einen Eichenwald umgewandelt und einige Jahre später ein Grundstück mit Kirschen bestockt.

Diese Flächen entwickeln sich prächtig und so sieht auch Bürgermeister Link die richtige Baumartenwahl als Schlüssel zum erfolgreichen Waldbau.

Buchen, Weißtannen oder Ahorn

Nachdem die Flächen von Reisig geräumt sind, muss rasch die Neubestockung durchgeführt werden, um eine Verunkrautung zu verhindern. „Brombeeren und Springkraut kann ja nicht die Lösung für den Wald sein“, befand der Bürgermeister.

Mehrere Hektar Waldflächen müssen im Schneckenberg neu bestockt werden. | Bild: Ralf Göhrig

Dort, wo bereits eine brauchbare Naturverjüngung mit Buchen, Weißtannen oder Ahorn vorhanden ist, kann diese in den neuen Waldbestand übernommen werden. Wo nichts wächst, müssen Jungpflanzen, am besten bereits in diesem Herbst, angesetzt werden.

Hilfe für private Waldbesitzer

Sinnvoll ist ein gemeinsames Vorgehen der Waldbesitzer, sodass ein vernünftiges Bewirtschaften der Flächen möglich ist. Hierbei will die Gemeinde die Privaten Waldbesitzer unterstützen und Hilfe beim Aufforsten anbieten.

Gletscher Wie Feinstaub die Alpen-Gletscher schmelzen lässt Das könnte Sie auch interessieren

Als Baumarten eignen sich für diesen Standort neben der Eiche auch die Douglasie oder Lärche als Nadelbaum, aber auch Nussbäume, Kirschen oder Spitzahorn.

Fokus auf schnellwüchsige Arten

Für den Privatwald empfiehlt das Kreisforstamt eher raschwüchsige Baumarten, die im Weitverband gepflanzt werden können. Das spart Kosten bei der Beschaffung, Pflanzung und Pflege der Jungkulturen und bietet auf der anderen Seite die Möglichkeit einer rascheren Holzernte, wenn man bei einem Zeitraum von 60 bis 80 Jahren von rasch reden kann.

Auch künftige Generation sollen profitieren

„Ich habe großes Vertrauen in die Arbeit des Kreisforstamtes und unseres Försters vor Ort“, sagte Jürgen Link. „Wie auch wir von der Gemeinde, kann der Privatwald von dieser Kompetenz profitieren.“ Der Bürgermeister zeigte sich überzeugt, dass auch kommende Generationen sich am Wald in Lottstetten erfreuen können und wenn es mehr Eichen und Laubwälder gibt als gegenwärtig, stärkt dies auch die Artenvielfalt.