Lottstetten Jäger wollen Wildschäden rund um Lottstetten im Zaum halten

Laut des Deutschen Bauernverbands ist die Populationsreduzierung von Schwarzwild wegen der aus Osteuropa kommenden Afrikanischen Schweinpest dringend geboten. Jagdpächter François Welti ist mit dem Ergebnis der Drückjagd zu diesem Zweck im Hardwald zufrieden.

Sehr erfolgreich verlief die Drückjagd am vergangenen Wochenende im Lottstetter Hardtwald. Insgesamt 25 Stück Schalenwild, darunter sieben Sauen konnten dabei erlegt werden. François Welti, jagt seit 2010 in Lottstetten, seit 2013 als verantwortlicher Jagdpächter und hat es geschafft, die Wildschäden im und außerhalb des Waldes deutlich zu reduzieren.

Vor allem hinsichtlich der im Baltikum und Polen wütenden Afrikanischen Schweinepest ist die Reduzierung der Schwarzwildpopulation dringend geboten. Für den Menschen ist der Erreger nicht gefährlich, um so mehr allerdings für Schweine. Dies gilt explizit auch für Mastschweine.

Veterinäre, Landwirte und nicht zuletzt die Politik suchen nach einer Lösung des Problems. Da ein Impfstoff noch nicht entwickelt werden konnte, steht augenblicklich die Reduzierung der Population im Vordergrund. Der Deutsche Bauernverband fordert den Abschuss von zwei Dritteln der Wildschweine. Angesichts der Intelligenz der Tiere, die die Bejagung erschwert, scheint eine solche Quote ziemlich utopisch. Auch alte Bejagungsstrategien, wie beispielsweise so genannte Saufänge, werden aus den verstaubten Lehrbüchern wieder hervorgeholt.

Im südlichen Jestetter Zipfel wird mit Erfolg versucht, den Schwarzkitteln mit herkömmlichen Mitteln an den Kragen zu gehen. François Welti jagt während des Sommers und im Herbst ausschließlich auf den Feldern, um die Sauen im Wald nicht zu vertreiben. Einmal im Jahr führt er dann eine große Bewegungsjagd mit guten, disziplinierten Jägern durch. Sollte Weltis Vorgehen andernorts Schule machen, wäre dies ein erster Schritt, das Schwarzwild einzudämmen.

Maßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest sind die professionelle Entsorgung von Schlachtabfällen und der Verzicht auf das bedenkenlose Wegwerfen von Fleisch- und Wurstresten, beispielsweise auf Autoparkplätzen. Besonders Wurst aus Osteuropa kann kontaminiert sein. Doch während dies für den Menschen unbedenklich ist, kann der Verzehr etwa von Speiseresten für Wildschweine tödlich sein.

"Das Wild geht nur an Privatkunden"

François Welti ist seit dem Jahr 2013 Jagdpächter im Lottstetter Hardtwald. Der 37-jährige Sozialarbeiter sprach mit unserer Zeitung über die Bejagung von Schwarzwild im Lottstetter Hardtwald.

Herr Welti, warum sind Sie beim Jagen so erfolgreich?

Das liegt an verschiedenen Faktoren. Zunächst einmal gibt es in den Sümpfen des Hardtwalds viele Sauen. Die können erfolgreich bejagt werden, wenn man bei einer groß angelegten Drückjagd genügend gute Jäger, Treiber und Hunde einsetzt. Es ist besser, eine große, gut organisierte Jagd durchzuführen, als den ganzen Herbst über kleine Jagden mit lediglich zehn Jägern.

Aus welchem Grund ist das so?

Wenn man den Wald und das Wild ständig beunruhigt, wird das Wild, insbesondere das Schwarzwild, sehr vorsichtig. Und wenn nur ein paar Jäger im Wald stehen, findet das Wild einen sicheren Weg an den Jägern vorbei. Um die Sauen im Wald, wo sie keine Schäden machen, nicht zu beunruhigen, wird bei mir im Sommer nur im Feld, wo die Schäden in der Frucht entstehen, gejagt.

Wie vermarkten Sie ihr Wild?

Das Wild aus meinem Revier geht ausschließlich an Privatkunden. Ein Großteil der aktuellen Schwarzwildstrecke gibt es am kommenden Wochenende in Wurstform beim Kleggaunarrentreffen in Jestetten.