von Ralf Göhrig

„Es zeigt sich, dass auch öffentliche Bauten innerhalb eines geplanten Zeitfensters verwirklicht werden können“, stellte Landrat Martin Kistler bei der Eröffnung des neuen Kreisverkehrs in Lottstetten fest, der überaus zufrieden war, dass ein weiteres, großes Infrastrukturprojekt im Landkreis abgeschlossen wurde.

Mit dem Durchtrennen des roten Bands wird der Kreisverkehr freigegeben (von links): Marc Fricker, Horst Neumann (beide Fa. Schleith), Maren Schäpers (RP Freiburg), Ralf Mülhaupt, Andre Binninger (beide Tillig Ingenieure), Jürgen Link, Martin Kistler, Bruno Hilbert (LRA), Dominic Böhler (Gemeinde Lottstetten), Peter Ackenheil (LRA) und Stefan Uhl (Gemeinde Lottstetten). | Bild: Ralf Göhrig

Eine besondere Freude, die Eröffnung in seiner Amtszeit zu erleben und selbst durchzuführen, hatte Bürgermeister Jürgen Link, der in vier Wochen sein Zepter an Andreas Morasch übergibt. Denn es war ihm ein besonderes Anliegen, die Verkehrssituation am Ortseingang zu entschärfen. Durch die erfolgreiche Ansiedlung von Einzelhandelsunternehmen in der Ära Link stieg freilich auch die Verkehrsdichte in diesem Bereich.

Die ersten Fahrzeuge auf dem Kreisverkehr. | Bild: Ralf Göhrig

Durch das Zusammentreffen von fünf Straßen und dadurch etwas unübersichtliche Verhältnisse war es immer wieder zu Unfällen gekommen, sodass den Verantwortlichen bald klar wurde, dass etwas getan werden muss. „Seit dem Jahr 2014 beschäftigte uns dieses Thema und sorgte für einiges Kopfzerbrechen“, sagte Bürgermeister Link.

Für ein so großes Projekt brauchte es die notwendigen Partner, die sich auch finanziell daran beteiligten, denn der Lottstetter Kreisverkehr ist ein Gemeinschaftswerk von Gemeinde Lottstetten, dem Landkreis Waldshut und dem Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Regierungspräsidium, welches nach einiger Überzeugungsarbeit seitens der Gemeinde erfolgreich ins Boot geholt werden konnte.

Einen Kreisverkehr aus Hefeteig gab es anlässlich der Verkehrsfreigabe (von links): Landrat Martin Kistler, Ingenieur Andre Binninger, Bürgermeister Jürgen Link und Ingenieur Ralf Mülhaupt. | Bild: Ralf Göhrig

Ein ganz besonderes Lob gab es von Jürgen Link und dem verantwortlichen Planer, Ralf Mülhaupt, vom Ingenieurbüro Tillig für das ausführende Bauunternehmen Schleith mit ihrem Bauleiter Horst Neumann. Aus der Bevölkerung ist viel Lob über die neu gestaltete Ortseinfahrt zu hören. Nun besteht eine übersichtliche sowie sicherer Ein- oder Ausfahrt in die Grenzlandgemeinde.

Neben zahlreichen Vertretern von Behörden und ausführenden Firmen waren viele interessierte Lottstetter zur Einweihung des Kreisverkehrs gekommen. | Bild: Ralf Göhrig