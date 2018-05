Lottstetten Gemeinderat stimmt Erweiterung der Biogas-Anlage zu

Gemeinderat befürwortet die geplante Erweiterung der Anlage von Martin und Stefan Russ auf dem Dietenberg in Lottstetten. Künftig deutlich mehr Strom und Wärme aus Biogas.. Anwohner bemängeln Gestank.

Lottstetten (hg) Der Gemeinderat Lottstetten stimmte in seiner jüngsten Sitzung der geplanten Erweiterung der Biogasanlage auf dem Dietenberg, die von Martin und Stefan Russ betrieben wird, zu. Beantragt ist eine Erhöhung der jährlichen Biogasproduktion von 1,87 Millionen auf 2,3 Millionen Normkubikmeter. Außerdem soll das Lagervolumen für Gärreste von 4249 Kubikmeter auf 7266 Kubikmeter steigen. Die Strom- und Wärmeerzeugung erfolgt über zwei Blockheizkraftwerke, zwei weitere sollen dazukommen. Durch die Maßnahmen erziele die Anlage dann eine mehr als dreifach höhere Feuerungswärmeleistung.

In der Biogasanlage wird aktuell Strom für rund 750 Haushalte produziert. Des Weiteren sind an das Wärmenetz circa weitere 70 Häuser angeschlossen. Laut Stefan Russ würden dadurch rund 100 000 Liter Heizöl eingespart. Die Traktoren, die das Material für die Gärprozesse heranfahren, verbrauchten aber auch rund 45 000 Liter Diesel. "Wenn ich will, kann ich jedoch 100 Prozent des Bedarfs für die Biogasanlage aus dem eigenen Betrieb erwirtschaften, dann muss ich aber das Futter für unsere Tiere dazukaufen."

Der Landwirtschaftsbetrieb besteht aus rund 500 Kälbern und Bullen, die gemästet werden. Zusätzlich werden rund 2300 Legehennen für die Eierproduktion gehalten. Aus dem erzeugten Biogas, das durch die Faulprozesse von Silomais, Grassilage, Ganzpflanzensilage, Rinder, Hühner- und Pferdemist entsteht, wird kontinuierlich Strom produziert. Durch die Erweiterung und den Bau eines zusätzlichen Gasspeichers kann die Stromproduktion besser an den Bedarf des Stromnetzes angepasst und die Einspeisung ins Netz besser justiert werden. Bei geringem Stromverbrauch wird das erzeugte Biogas in den Gasspeichern zwischen gepuffert.

In der anschließenden Bürgerfrageviertelstunde wurde der Gestank durch die Biogasanlage bemängelt und die Frage gestellt, ob das austretende Gas nicht abgefackelt werden könne. Bürgermeister Jürgen Link wies darauf hin, dass für diese Anfrage die Gemeinde nicht der richtige Adressat sei.

Ein weiterer Bürger wollte wissen, ob durch die Erweiterung der Biogasanlage ein noch stärkerer Verkehr mit Schwerlastfahrzeugen auf dem Dornenweg zu rechnen sei. Die eigentliche Zufahrt zum Dietenberg erfolgt über die Dietenbergstraße, dieser Weg führt jedoch durchs halbe Dorf und belastet wesentlich mehr Anwohner, als über den Dornenweg, der nur einseitig an der Ortsrandlage bebaut ist. Manfred Kaiser sieht durch die Befahrung dieses Weges, der für Anlieger frei ist, eine zu starke Belastung bedingt durch die schweren Fahrzeuge und befürchtet bei Sanierungsmaßnahmen, seitens der Gemeinde Lottstetten, als Anlieger zur Kasse gebeten zu werden. Außerdem sei die Eisenbahnbrücke der SBB durch die schweren Fahrzeuge starken Belastungen ausgesetzt. Stefan Russ betonte: "Durch die Optimierung der Biogasanlage ist keine Mehrbelastung durch Fahrzeuge, die Material an und abfahren zu erwarten."