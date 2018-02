Lottstetten Gemeinde Lottstetten begrüßt seine Neuen

Beim Neubürgerempfang in Lottstetten verwies Bürgermeister Jürgen Link auf das vielfältige Angebot im Ort. Vertreter der Kirchen, der Feuerwehr und der Vereine ermutigten die Zugezogenen, sich aktiv im Ort zu engagieren und Kontakte zu knüpfen.

Zum Neubürgerempfang im Rathaus in Lottstetten hatte Bürgermeister Jürgen Link 170 Personen eingeladen, um sie in der Gemeinde willkommen zu heißen. Schade, ist nur ein Bruchteil der Einladung gefolgt, denn der Abend war außerordentlich informativ und Link betonte: „Wer nach Lottstetten gezogen ist, hat eine gute Wahl getroffen.“

Er verwies auf die verkehrsgünstige Lage an der Bahnlinie Schaffhausen-Zürich, Kindergärten, Ganztagesschule und gut erreichbare weiterführende Schulen in der Region. Und nicht zu vergessen, die Einkaufsmöglichkeiten, die für die Größenordnung Lottstettens als sehr gut zu bezeichnen seien. Die Neubaugebiete, die erschlossen wurden, erfreuten sich einer regen Nachfrage, denn neben der guten Infrastruktur sei Lottstetten auch in eine schöne Landschaft eingebettet. Link betonte, dass die Vereine einen wesentlichen Beitrag zum funktionierenden Dorfleben leisten, wichtig und nicht wegzudenken auch die Freiwillige Feuerwehr, Kirchen und die Volkshochschule.

„Lottstetten ist keine reine Schlafgemeinde, sondern hat für jeden etwas zu bieten“, erklärte der Bürgermeister. Fast ausnahmslos waren denn auch die Vertreter der Kirchen, der Feuerwehr, der Lottstetter Vereine sowie der Fraktionen des Gemeinderates gekommen, um sich vorzustellen und aufzuzeigen, welch vielfältigen Möglichkeiten es gibt, sich in Lottstetten zu betätigen. Es war ein Willkommen für die Neuen und gleichzeitig Werbung und Einladung, mitzumachen und sich zu engagieren. Oliver Langner, der Vorsitzende des Sportvereins, brachte zum Ausdruck, dass alle eingeladen seien, um mitzumachen, egal welcher Nation oder Hautfarbe.

Nun ist es an den Neuen, die Angebote anzunehmen. Gewinnen können alle, denn wer sich einem Verein anschließt oder sich in der Gemeindepolitik einbringt, hat es leichter, am neuen Ort Kontakte zu knüpfen. Und die Gemeinde mit ihren Organisationen und Vereinen ist auf engagierte Bürger angewiesen. Schließlich will Lottstetten lebendig bleiben und auch in Zukunft mehr sein als eine „Schlafgemeinde“.