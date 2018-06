Lottstetten Führend im Bereich Kabel: Lottstetter Firma Vetter setzt auf langjährige Erfahrung

Die Lottstetter Firma Vetter ist Marktführer im Bereich Kabelverlegung in Deutschland. Moderne Techniken und attraktive Arbeitsbedingungen tragen dazu bei. Im vergangenen Jahr konnte das mittelständische Unternehmen seinen Umsatz auf 17,5 Millionen Euro erhöhen.

Die Lottstetter Firma Vetter GmbH Kabelverlegetechnik ist Marktführer unter den deutschen Technikanbietern für Strom- und Glasfaser-Kabelverlegung. Der mit 40 Angestellten zweitgrößte Arbeitgeber der Gemeinde wurde kürzlich in Berlin von Ex-Wirtschaftsminister Wolfgang Clement für herausragende Arbeitgeberqualitäten ausgezeichnet. „Der Betrieb war immer offen für den technischen Fortschritt“, sagt Geschäftsführer Harald Vetter.

In den letzten 20 Jahren hat sich die Spezialfirma in der Lottstetter Industriestraße ständig vergrößert. Kürzlich wurde das Nachbargebäude der Firma Jödicke erworben, wo noch in diesem Jahr die Umbauarbeiten für ein modernes Schulungszentrum beginnen sollen. Bisher wurden im Firmengebäude rund 6000 Kabelverleger bei mehrsprachigen Seminaren in den verschiedensten Sparten der Kabelverlegetechnik geschult. Zudem gibt es in Lottstetten jede Woche praktische Spezialeinweisungen auf Vetter Geräten. Im Jahr 2007 wurde mit 25 Mitarbeitern erstmals die zehn Millionen Umsatzgrenze überschritten. Mittlerweile ist die Belegschaft auf 40 Angestellte angewachsen, und im 2017 konnte der Umsatz nochmals um elf Prozent auf 17,5 Millionen Euro gesteigert werden.

Vetter ist mit 40 Prozent Marktanteil Branchenführer in Deutschland. 65 Prozent des Umsatzes macht die Kabelverlegefirma in Deutschland, 30 Prozent in Europa und fünf Prozent in Übersee. „Vetter hat in Europa die breiteste und tiefste Angebotspalette“, bemerkt Harald Vetter, der betont, dass die Kabelverlegung auch in der schnelllebigen Zeit ein krisensicherer Markt ist. Der Breitbandausbau wird zwar von der Bundesregierung und der Deutschen Telekom vorangetrieben, doch die Nachfrage ist größer als das Angebot.

Harald Vetter erklärt, dass es zu wenig qualifizierte Tiefbau- und Verlegefirmen gibt, um die Nachfrage zu decken. „Deutschland ist die Wirtschaftskraft Nummer eins in Europa, aber fast Schlusslicht in der Breitbandversorgung“, so der Lottstetter Unternehmer. Der Sohn des Firmengründers hat aber auch erlebt, dass es für die Firma an der Schweizer Grenze sehr schwer ist, die krisensicheren Jobs mit qualifizierten Mitarbeitern zu besetzen. Deshalb bietet das Unternehmen nicht nur überdurchschnittliche Vergütungen in einem modernen Arbeitsumfeld, flexible Arbeitszeiten und ein ausgefeiltes Gesundheitsmanagement, sondern sorgt mit Beteiligungen und Leistungsprämien für zusätzliche Anreize.