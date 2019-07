von sk

Mit gefälschten Visa versuchten am Samstag zwei Frauen nach Deutschland einzureisen. Sie zeigten ihre Reisepässe am Grenzübergang in Lottstetten vor. Insgesamt wurden vier Frauen mit mongolischer Staatsangehörigkeit in einem in Frankreich zugelassenen Fahrzeug bei der Einreise durch Beamte des Zolls kontrolliert, wie die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein berichtet. Demnach konnten zwei Frauen einen Reisepass mit Visum vorzeigen, zwei weitere Frauen hatten überhaupt keine Papiere dabei. Der Fall wurde an die Bundespolizei übergeben. Eine Überprüfung ergab, dass es sich bei den in den mongolischen Reisepässen angebrachten Visa um Fälschungen handelt. Es wurden sowohl diese Aufenthaltstitel selbst, als auch im Pass befindliche Einreisestempel eines Flughafens gefälscht. Damit haben sich die 29-Jährige und die 28-Jährige Frau laut Bundespolizei aufgrund Urkundenfälschung sowie aufgrund unerlaubter Einreise und Aufenthalt strafbar gemacht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wird durch die Bundespolizei eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde den Frauen eine Ausreisefrist von sieben Tagen gesetzt und zum Nachweis der Ausreise eine Grenzübertrittsbescheinigung ausgehändigt. Die beiden Frauen ohne Ausweise im Fahrzeug erwartet ebenfalls ein Strafverfahren. Die 35-Jährige und 29-Jährige werden angezeigt, ihnen werden Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz zur Last gelegt. Für die beiden ist jetzt die Ausländerbehörde im Waldshuter Landratsamt zuständig, auch sie können nicht in Deutschland bleiben.