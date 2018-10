Lottstetten vor 21 Stunden

Es wird der Lauf seines Lebens: Stephan Franz aus Lottstetten will heute 160 Kilometer am Stück zurücklegen

Stephan Franz aus Lottstetten ist passionierter Langstreckenläufer, doch was er jetzt vor hat toppt alles Bisherige. Er will in 24 Stunden 160 Kilometer am Stück zurücklegen. Mit seiner Höchstleitung will er drei Jugendabteilungen unterstützen und jungen Menschen zeigen, zu was man fähig ist – wenn man nur will.