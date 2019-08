von sk

Laut Angaben der Polizei hatte der der 52-jährige kurz nach 15 Uhr auf der Laubschochen Straße in einer Neunzig-Grad-Kurve die Kontrolle über sein Elektro-Fahrrad verloren. Der Mann stürzte auf die Straße, sein Pedelec kam in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Der 52-Jährige habe keinen Helm getragen, so die Polizei.