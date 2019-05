Lottstetten vor 1 Stunde

Einbruch in Volksbankfiliale Lottstetten: Täter schlagen Loch in Außenwand

Erbeutet haben sie nichts, dafür ließen sie an der Volksbankfiliale in Lottstetten ein Loch in der Wand zurück: Die Unbekannten, die in der Nacht zum Donnerstag versuchten, in der Filiale an Bargeld zu kommen, richteten einen Sachschaden von mehreren tausend Euro an, scheiterten aber am Geldautomaten. Die Polizei bittet um Hinweise.