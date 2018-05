Lottstetten Ehepaar stirbt nach Kollision bei Lottstetten

Zwei Tote hat am Dienstagmittag die Kollision zweier Schweizer Pkw auf der B 27 bei Lottstetten gefordert. Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich gegen 12 Uhr im Abschnitt zwischen dem Zollübergang Solgen und der Abfahrt zum Lottstetter Ortsteil Balm.

Ein Ehepaar im Alter von 72 und 70 Jahren starb noch an der Unfallstelle. Der 40-jährige Fahrer eines Volvo-SUV erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, so die Polizeiangaben.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr das Schweizer Ehepaar in seinem weißen Ford Fiesta vom Ortskern auf die B 27 in Richtung Grenzübergang ein. In Höhe der dortigen Einfädelungsspur wendete der Ehemann das Auto auf der Fahrbahn. Ein in Richtung Grenzübergang fahrender Volvo-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und prallte in den quer auf der Straße stehenden Ford. Durch die Aufprallwucht wurden beide Fahrzeuge von der Straße auf einen tiefer liegenden Landwirtschaftsweg geschleudert. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 30 000 Euro.

Nach dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte am Unfallort und der Begutachtung durch die Notärzte war klar, dass den Insassen im Ford, der seitlich gerammt worden war, nicht mehr zu helfen ist. Beide verstarben an der Unfallstelle und wurden von der Feuerwehr Lottstetten befreit und geborgen.

Die zusätzlich alarmierte Feuerwehr aus Jestetten war mit drei Fahrzeugen und 15 Mann vor Ort, sorgte für den Brandschutz und half bei der Bergung der Toten. Weiterhin wurde während der Bergung ein Sichtschutz aufgebaut. Während der ersten Maßnahmen war die B 27 voll gesperrt. Der Einsatz wurde von Kommandant Thomas Kromer aus Lottstetten geleitet. Einen Überblick vor Ort verschaffte sich Bürgermeister Jürgen Link aus Lottstetten.

Der angeforderte Rettungshubschrauber aus der Schweiz wurde nicht mehr benötigt und konnte den Landeanflug kurz vor Lottstetten abbrechen.

Der Verkehrsunfall-Aufnahmedienst sucht nach Unfallzeugen. Personen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07751 8963-0 zu melden.

Mit dem Schweizer Ehepaar sind in diesem Jahr schon 14 Menschen auf den Straßen des Landkreises tödlich verunglückt.