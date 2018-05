Lottstetten Drei mögliche Standorte stehen für den neuen Beachvolleyballplatz in Lottstetten zur Auswahl

Drei mögliche Standorte stehen für den neuen Beachvolleyballplatz in Lottstetten zur Auswahl

Der Gemeinderat Lottstetten vertagt die Entscheidung über die Anlage des Beachvolleyballfelds bis nach einer Ortsbegehung.

Die Frühlingssonne lockt zur sportlichen Betätigung im Freien. Dies soll in Lottstetten mit der Anlage eines Beachvolleyballplatzes gefördert werden, im Haushaltsplan 2018 sind dafür Mittel eingeplant. In der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung sollte deshalb ein Standort für das neu zu errichtende Beachvolleyballfeld festgelegt werden, es kam jedoch zu keiner definitiven Einigung, die Standortfrage wurde auf die nächste öffentliche Sitzung am 19. April vertagt.

Vorher will sich der Gemeinderat an den diskutierten Örtlichkeiten treffen, um die Situation vor Ort zu analysieren. Drei mögliche Standorte wurden vorgeschlagen. Der von der Gemeindeverwaltung favorisierte Ort auf der Gießewiese, als Ersatz für das dort bestehende Volleyballfeld, fand jedoch als Standort für ein neues Spielfeld keine Mehrheit. Die Ratsmitglieder plädierten dafür, diesen Volleyballplatz zu belassen und keinen großen Aufwand zur Neuanlage zu betreiben. „Es reicht, wenn wir dort ein paar Kubikmeter neuen Sand hinwerfen“, so der Tenor. Hauke Schneider stellte den Antrag, dass dies als Beschluss festgelegt und umgehend ausgeführt wird.

Als weitere Standorte für die Neuanlage eines Beachvolleyballfeldes wurde ein Platz zwischen dem oberen Parkplatz und dem Waldrand beim Sportplatz vorgeschlagen. Die Verwaltung sieht dort jedoch die Gefahr der starken Verschattung, außerdem ist das Gelände, bedingt durch die instabile Hanglage, nicht einfach einzuebnen. Daher sei von dieser Standortlage eher abzuraten. „Ein Standort weit außerhalb des Dorfes ist nicht von Vorteil“, betonte Axel Holzscheiter, er ist der Meinung, das Beachvolleyballfeld sollte zentral bei der Gemeindehalle liegen.

Auch dort wurde seitens der Gemeindeverwaltung ein Standort geprüft, der bei den meisten Ratsmitgliedern Zuspruch gefunden hat. Dennoch sei auch dort zu prüfen, ob eine Realisierung auf dem Platz zwischen dem Haus der Musik und der Gemeindehalle hinter dem Wohnmobilparkplatz möglich ist. Laut Musikverein verlaufen in diesem Bereich nahe der Rasenoberfläche unterirdische Leitungen für die Luftkühlung des Hauses. Auch hier gilt es, eine leichte Böschung einzuebnen. Dennoch waren die meisten Ratsmitglieder von dieser Standortswahl überzeugt.

„Wir sollten uns vor Ort treffen und uns die Plätze anschauen, das mögliche Volleyballfeld sollte zu diesem Entscheidungszweck abgesteckt sein“, schlug Martin Russ vor. Thomas Güntert machte außerdem den Vorschlag, statt eines Beachvolleyballfelds ein Multifunktionsspielfeld anzulegen, das als Minifußballfeld, als Volleyball- sowie auch als Basketball- oder Handballplatz genutzt werden kann.