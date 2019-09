von Ralf Göhrig

Insgesamt 6010 Euro spendete die Sparkasse Hochrhein an Lottstetter Vereine. Damit konnte die Summe im Vergleich zum Vorjahr weiter gesteigert werden, was bedeutet, dass die Geschäfte der Sparkasse in der Grenzlandgemeinde offenbar prosperieren.

Wolf Morlock, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Hochrhein war daher auch ganz zufrieden mit der Entwicklung, und trotz Negativzins kündigte er an, dass es für den Privatsparer auch in Zukunft keinen solchen für seine Ersparnisse gibt. Für Jürgen Link war es eine ganz besondere Veranstaltung.

Zum 24. und letzten Mal war er als Lottstetter Bürgermeister der Übermittler der Spenden, denn formal spendet die Sparkasse an die Gemeinde und der Gemeinderat entscheidet, wer in den Genuss dieser Zuwendung kommt.

In diesem Jahr waren es drei Vereine. Der Förderverein der Grundschule, der Skiclub und der Musikverein erhielten das gespendete Geld zu jeweils gleichen Teilen. Während der Förderverein das Geld für ein geplantes Zirkusprojekt im kommenden Schuljahr verwenden will, kommt es beim Skiclub der Jugendarbeit zu Gute und der Musikverein ist immer froh, Mittel für Noten und Musikinstrumente zur Verfügung zu haben.

Jürgen Link sprach die Hoffnung aus, dass es die Sparkasse auch in den kommenden Jahren gute Geschäfte haben möge, denn je besser die Sparkasse in Lottstetten wirtschaftet, desto mehr haben die Lottstetter Verein davon.