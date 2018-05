Lottstetten Die Jugendsozialarbeit in Lottstetten und Jestetten kommt gut an

Die Jugendsozialarbeit in Lottstetten und Jestetten kommt gut an

Sozialpädagoge Michael Mothes legt seinen Bericht über die Jugendsozialarbeit in Lottstetten und Jestetten dem Gemeinderat Lottstetten vor. Derzeit läuft die Suche nach einem Helfer für den Jugendraum.

Jestetten und Lottstetten kooperieren bei der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Leiter der Kinder- und Jugendarbeit ist der Diplom Sozialpädagoge und Sozialarbeiter Michael Mothes, das interkommunale Konzept sieht ein volles Stellendeputat mit 39 Wochenstunden vor, 70 Prozent davon entfallen auf die Gemeinde Jestetten, 30 Prozent auf Lott­stetten. Jüngst legte er dem Gemeinderat einen umfangreichen Bericht vor.

Der Jugendraum ist in Lottstetten aktuell an einem Tag für fünf Stunden geöffnet. Durch die Mithilfe einer ehrenamtlichen Kraft war es bis zum vergangenen Jahr möglich, einen weiteren offenen Tag anzubieten. „Derzeit wird nach einer Person gesucht, die diese Funktion wieder übernehmen könnte“, sagt Mothes. Im Schnitt kommen zehn Jugendliche zu den Treffs im Jugendraum. „Der Altersdurchschnitt ist jünger als in Jestetten und unter den Kindern sind inzwischen viele aus Flüchtlingsfamilien.“ Dies wird seitens der Gemeinde positiv bewertet.

„Kein Tag ist wie der andere, es ist immer sehr spannend“, schildert Mothes seine Arbeit. Die meisten Jugendraumbesucher sind demnach jedoch Jungen: „Mädchen kommen relativ selten.“ Der Jugendsozialarbeiter führt diese Tatsache teilweise darauf zurück, dass Mädchen womöglich eher das Angebot einer Sozialarbeiterin annehmen würden. „Es hängt auch von den Cliquen ab und den Gegebenheiten sowie den Angeboten im Jugendraum selbst“, erklärte der Jugendsozialarbeiter.

Etwas besorgt äußerte sich Mothes über die zunehmende Selbstverletzung unter hauptsächlich weiblichen Jugendlichen. Zu den unterschiedlichsten Themen, wie psychologische oder soziale Auffälligkeiten, Partnerschaftsprobleme, Drogen, Familienprobleme, Schule und Weiteres fanden im vergangenen Jahr 35 Beratungstermine statt. Das Ferienprogramm werde sehr gut angenommen, der „kleine Feriendrache“ in der ersten Pfingstferienwoche und der letzten Sommerferienwoche wurde im Schnitt von 28 Kindern im Alter zwischen sechs und 13 Jahren besucht. Viele Kinder und Jugendliche nutzen auch das Angebot im Nachbarort Jestetten. Aufgrund effektiver zeitlicher Ressourcennutzung wird es laut Mothes auch in diesem Jahr neben den jährlich wiederkehrenden Aktionen wieder Raum für neue Projekte geben.